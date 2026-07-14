Nabha Natesh Acting Skill: కథానాయిక నభా నటేష్ నట ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న "నాగబంధం" చిత్రం. అవును ఈ సినిమాలో నభా నటేష్ రెండు విభిన్న పాత్రల్లో మెప్పించిన తీరు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. రీసెంట్గా థియేట్రికల్గా రిలీజైన ‘నాగబంధం’తో మంచి టాక్తో డీసెంట్ వసూళ్లను రాబడుతుంది.
నాలుగు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో నభా..
ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో నభా నటేష్ నటిగా తన వెర్సటాలిటీ అందరినీ కట్టిపడేస్తోంది. "నాగబంధం" సినిమాలో పార్వతి అనే పవర్ ఫుల్ క్యారెక్టర్లో నభా నటేష్ నటన ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్దులను చేసింది. ఒకే పాత్రలో అనేక వైవిధ్యమైన భావోద్వేగాలను పలికించడం ద్వారా నటిగా తన టాలెంట్ ను ప్రూవ్ చేసుకుంది నభా. ఓ వైపు దయ, మరోవైపు పట్టుదల, ఇంకో వైపు ధిక్కారం, బలహీనత, భక్తి..ఇలా అనేక ఎమోషన్స్ ను తన నటనలో పలికించింది. ఓ రకంగా ఒక సినిమాలో అన్ని రసాలను ఒలికించింది. అంతేకాదు నాగబంధం సినిమాలో నభా యాక్టింగ్ చూసిన వాళ్లందరు ఇస్మార్ట్ పోరీయేనా అని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.
నభాకు దక్కిన ఛాన్స్..
నటీనటులకు యాక్టింగ్కు స్కోప్ ఉన్న పాత్రలు దొరకడం చాలా అరుదుగా దొరుకుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ‘నాగబంధం’లో నభాకు అలాంటి ఛాన్సే దక్కింది. ఆ అవకాశాన్ని తన టాలెంట్, డెడికేషన్ తో సద్వినియోగం చేసుకుంది నభా. నాలుగు భిన్నమైన కోణాల్లో ఒకే పాత్రను పోషించి సర్ ప్రైజ్ చేసింది నభా నటేష్. అందమే కాదు ప్రతి ఎక్స్ ప్రెషన్ లో స్టోరీని ఆవిష్కరించింది నభా. నటిగా తనకున్న నిబద్దతను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ...ప్రేక్షకుల్ని మైమరపించే నటనతో మెప్పించింది.
భారీ పాన్ ఇండియా మూవీగా దర్శకుడు అభిషేక్ నామా "నాగబంధం" చిత్రాన్నితెరకెక్కించారు. కిషోర్ అన్నపరెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించారు. "నాగబంధం" సినిమా ప్రస్తుతం విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సినిమా నభా నటేష్ కెరీర్ లో ఓ స్పెషల్ మూవీగా మిగిలిపోనుంది. మరోవైపు నభా నటేష్ త్వరలో నిఖిల్ సిద్ధార్ధ్ హీరోగా నటిస్తోన్న ‘స్వయంభూ’లో నటిస్తోంది. ఇది కూడా పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ కావడం గమనార్హం.
కన్నడ భామ..
నభా నటేష్ .. కన్నడ భామ అయినా.. టాలీవుడ్ లో రామ్ పోతినేని హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా ఓవర్ నైట్ పాపులర్ అయింది. ఆ తర్వాత వరుస చిత్రాలు చేసినా.. మధ్యలో చిన్న యాక్సిడెంట్ కారణంగా చిత్రాలకు దూరంగా ఉంది.
తెలుగులో సుధీర్ బాబు హీరోగా ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ 'నన్ను దోచుకుందువటే' చిత్రంతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది నభా నటేష్. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయమే సాధించింది. చేసినవి కొన్ని చిత్రాలైనా.. తన గ్లామర్ షో మరియు నటనతో యువతకు ఫేవరేట్ హీరోయిన్ గా అయింది . ఇస్మార్ట్ శంకర్ తర్వాత ఈమె కెరీర్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. మధ్యలో కాస్త గ్యాప్ వచ్చినా.. ఇపుడు వరుస చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ను అలరించేందుకు రెడీ అవుతుంది.
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