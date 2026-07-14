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నాగబంధంలో తన వెర్సటైల్ యాక్టింగ్‌తో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న ఇస్మార్ట్ పోరి నభా నటేష్..

Nabha Natesh Versatile Acting: నభా నటేష్ కన్నడ భామ అయినా.. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇస్మార్ట్ పోరీగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నాలుగేళ్ల క్రితం భుజానికి గాయం కారణంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఈ భామ... ఇపుడు వరుస చిత్రాలతో అలరిస్తోంది. తాజాగా ‘నాగబంధం’ మూవీలో తన నటనతో మెప్పించింది. గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఈ సినిమాలో కొత్త నభా నటేష్‌ చూస్తున్నట్టు క్రిటిక్స్ ఈమె నటనను మెచ్చుకుంటున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:15 AM IST
నాగబంధంలో తన వెర్సటైల్ యాక్టింగ్‌తో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న ఇస్మార్ట్ పోరి నభా నటేష్..
Image Credit: Nabha Natesh (Movie Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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