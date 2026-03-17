English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • CV Shanmugam Controversy: నయనతారపై ఎంపీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. రంగంలోకి దిగిన నడిగర్ సంఘం..

Nadigar sangam serious on nayanthara:  దీనిపై వెంటనే ఎంపీ షణ్ముగం సారీ చెప్పాలని లేకుంటే చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని నడిగర్ సంఘం తీవ్రంగా స్పందించింది. అసలు రాజకీయాల్లో లేనివారిని గుర్చి మాట్లాడటం ఏంటని మండిపడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:03 PM IST
Trending Photos

Nadigar sangam serious on aiadmk mp Cv Shanmugam spark on nayanthara: తమిళ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. ఇటీవల ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారు,  తమిళ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు సైతం తరచుగా ఏదో ఒక వివాదంను నిత్యం రాజేస్తున్నారు. దీంతో తమిళ రాజకీయాలపై రచ్చ పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్, త్రిషల వివాదంపై రోజు ఏదో కాంట్రవర్సీలు  జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల టాలీవుడ్ నటుడు  రాజేంద్ర ప్రసాద్ తమిళుల ఆరాధ్య దైవం ఎంజీఆర్ పై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆయన కాంతారావు గొప్పతనం గురించి చెబుతూ ఎంజీఆర్ ను హేళనగా మాట్లాడారు. దీనిపై నడిగర్ సంఘం సీరియస్ అయ్యింది. నాజర్, విశాలు దీనిపై స్పందించారు. వెంటనే దీనికి సారీ చెప్పాలని నడిగర్ తరపున డిమాండ్ చేశారు. ఆ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ సారీ చెప్పడంతో ఈ వివాదంకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక త్రిషపై తమిళ బీజేపీ చీఫ్ నాగేంద్రన్ సైతం కొన్ని రోజుల క్రితం వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత త్రిష ఘాటుగా స్పందించడంతో సారీ చెప్పారు. ఈ వరుస వివాదాల నేపథ్యంలో తాజాగా.. లేడీ సూపర్ స్టార్ నయన తారపై ఎఐఏడీఎంకే ఎంపీ షణ్ముగం వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కలలు కనాలని ఆ కలలు తనతో చెప్పుకుంటే దాన్ని తీరుస్తామని సీఎం స్టాలీన్ ఇటీవల మాట్లాడారు.

దీనికి కౌంటర్ గా.. ఎంపీ షణ్ముగం తనకు నయన తార అంటే ఇష్టమని, ఆమెతో  పెళ్లి చేయమని అడిగితే తన కలను నెరవేరుస్తారా..?.. అంటూ హేళనగా మాట్లాడాడు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇటు రాజకీయంగా, అటు ఇండస్ట్రీలో కూడా అగ్గిరాజేశాయి. దీనిపై వెంటనే సారీ చెప్పాలని నడిగర్ సంఘం తీవ్రంగా స్పందించింది. అసలు రాజకీయాల్లో లేని వారి గురించి మాట్లాడటం ఏంటని మండిపడింది.

మహిళల వ్యక్తిత్వ హననంకు పాల్పడుతు, ప్రజలకు ఎలాంటి మంచి చేస్తారని మండపడింది. ఇదేనా మీ పార్టీ సిద్దాంతాలు అంటూ నడిగర్ సంఘం తీవ్రంగా స్పందించింది. దీనిపై వెంటనే ఎంపీ సారీ చెప్పకుంటే చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తామని నడిగర్ సంఘం మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. దీనిపై మరీ ఎంపీ షణ్ముగం ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతారో తెలియాల్సి ఉంది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nayantharamp cv Shanmugam controversyNadigar SangamTamil nadu politicsadmk mp

Trending News