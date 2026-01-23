English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Valentines Day Re-Release Movies: వాలెంటైన్స్-డే రోజు రీ-రిలీజ్ కాబోతున్న సాయి పల్లవి సినిమా.. ఏదంటే..!

Valentines Day Re-Release Movies: వాలెంటైన్స్-డే రోజు రీ-రిలీజ్ కాబోతున్న సాయి పల్లవి సినిమా.. ఏదంటే..!

Valentines Day Re-Release Movies: వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా నాగ చైతన్య..సాయి పల్లవి జంటగా నటించి.. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన లవ్ స్టోరీ సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. అప్పట్లో రిలీజ్ అయ్యి మంచి విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం మళ్ళీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:06 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ట్రంప్ కామెంట్స్.. పాజిటివ్ గా అమెరికన్ మార్కెట్లు.. బంగారం భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? జనవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ట్రంప్ కామెంట్స్.. పాజిటివ్ గా అమెరికన్ మార్కెట్లు.. బంగారం భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? జనవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
6
realme neo 8
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
Venus Rising 2026: ఫిబ్రవరి 1న ఉదయించబోతున్న శుక్రుడు.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్!
6
Venus Transit
Venus Rising 2026: ఫిబ్రవరి 1న ఉదయించబోతున్న శుక్రుడు.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
Valentines Day Re-Release Movies: వాలెంటైన్స్-డే రోజు రీ-రిలీజ్ కాబోతున్న సాయి పల్లవి సినిమా.. ఏదంటే..!

Valentines Day Re-Release Movies: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన ‘లవ్ స్టోరీ’ సినిమా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. 2021లో విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లోనే మంచి విజయం సాధించింది. ప్రేమ, బాధ, పోరాటం, ఆశ అనే భావాలను చాలా సహజంగా చూపించిన సినిమా ఇది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14, 2026న మళ్లీ థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ అవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా.. సాధారణ యువత జీవితాన్ని ప్రతిబింబించేలా తీశారు దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల. గ్రామం నుంచి నగరానికి వచ్చిన ఇద్దరు మధ్య ప్రేమని ఎప్పటిలానే చాలా ఫీల్ గుడ్ విధానంలో చూపించారు. నాగ చైతన్య నటించిన రేవంత్ పాత్ర, సాయి పల్లవి పోషించిన మౌనిక పాత్ర ప్రేక్షకుల హృదయాలను అప్పట్లో విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టింది, ఆ ప్రేమ కోసం వారు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు ఏమిటి అనే అంశాలను ఈ సినిమా చాలా సింపుల్‌గా చూపిస్తుంది.
రేవంత్, మౌనిక ఇద్దరూ తమ కలలను నెరవేర్చుకోవాలని నగరానికి వస్తారు. కానీ వారి జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సమాజం, కుటుంబం, పరిస్థితులు వీరి ప్రేమకు అడ్డంకులుగా నిలుస్తాయి. అయినా సరే, ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం ఈ కథలో ప్రధాన బలం. ముఖ్యంగా శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలకు భిన్నంగా ఈ చిత్రం క్లైమాక్స్ ని తీర్చిదిద్దారు.
ఈ సినిమాలో పాటలు పెద్ద హిట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా “సారంగ దరియా” పాట ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకి గుర్తుండిపోయింది. సంగీతం, కథ, నటన అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి. అందుకే ఇప్పటికీ చాలా మంది ఈ సినిమాను మళ్లీ మళ్లీ చూస్తూనే ఉంటారు.
నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి కాకుండా రాజీవ్ కనకాల, దేవయాని, ఈశ్వరీ రావు, ఉత్తేజ్ వంటి నటులు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను నారాయణ్ దాస్ కే నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్ మోహన్ రావు నిర్మించారు.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలో రావడం వల్ల.. యువతకు ఇది ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిగా మారనుంది. వాలెంటైన్స్ డే రోజున ‘లవ్ స్టోరీ’ని పెద్ద తెరపై చూడడం అంటే నిజంగా ఒక మంచి అనుభవమే.  మరి ఈ శేఖర్ కమ్ముల ఫీల్ గుడ్ మూవీ మరోసారి మంచి కలెక్షన్ సంపాదిస్తుందేమో వేచి చూడాలి.

 

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. బడ్జెట్‌కు ముందే 63 శాతం డీఏ పెంపు

Also Read: Red Nagamani: స్కూల్‌లో కలకలం.. నాగుపాము తలపై ఎర్రటి నాగమణి

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Valentines Day Re Release MoviesLove Story Movie Re ReleaseNaga Chaitanya love storySai Pallavi Love Story MovieShekhar Kammula Love Story

Trending News