Valentines Day Re-Release Movies: వాలెంటైన్స్-డే రోజు రీ-రిలీజ్ కాబోతున్న సాయి పల్లవి సినిమా.. ఏదంటే..!

Valentines Day Re-Release Movies: నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన ‘లవ్ స్టోరీ’ సినిమా మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. 2021లో విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లోనే మంచి విజయం సాధించింది. ప్రేమ, బాధ, పోరాటం, ఆశ అనే భావాలను చాలా సహజంగా చూపించిన సినిమా ఇది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14, 2026న మళ్లీ థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ అవుతోంది.
దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా.. సాధారణ యువత జీవితాన్ని ప్రతిబింబించేలా తీశారు దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల. గ్రామం నుంచి నగరానికి వచ్చిన ఇద్దరు మధ్య ప్రేమని ఎప్పటిలానే చాలా ఫీల్ గుడ్ విధానంలో చూపించారు. నాగ చైతన్య నటించిన రేవంత్ పాత్ర, సాయి పల్లవి పోషించిన మౌనిక పాత్ర ప్రేక్షకుల హృదయాలను అప్పట్లో విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టింది, ఆ ప్రేమ కోసం వారు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు ఏమిటి అనే అంశాలను ఈ సినిమా చాలా సింపుల్గా చూపిస్తుంది.
రేవంత్, మౌనిక ఇద్దరూ తమ కలలను నెరవేర్చుకోవాలని నగరానికి వస్తారు. కానీ వారి జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సమాజం, కుటుంబం, పరిస్థితులు వీరి ప్రేమకు అడ్డంకులుగా నిలుస్తాయి. అయినా సరే, ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం ఈ కథలో ప్రధాన బలం. ముఖ్యంగా శేఖర్ కమ్ముల సినిమాలకు భిన్నంగా ఈ చిత్రం క్లైమాక్స్ ని తీర్చిదిద్దారు.
ఈ సినిమాలో పాటలు పెద్ద హిట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా “సారంగ దరియా” పాట ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకి గుర్తుండిపోయింది. సంగీతం, కథ, నటన అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి. అందుకే ఇప్పటికీ చాలా మంది ఈ సినిమాను మళ్లీ మళ్లీ చూస్తూనే ఉంటారు.
నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి కాకుండా రాజీవ్ కనకాల, దేవయాని, ఈశ్వరీ రావు, ఉత్తేజ్ వంటి నటులు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను నారాయణ్ దాస్ కే నారంగ్, పుస్కూర్ రామ్ మోహన్ రావు నిర్మించారు.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలో రావడం వల్ల.. యువతకు ఇది ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిగా మారనుంది. వాలెంటైన్స్ డే రోజున ‘లవ్ స్టోరీ’ని పెద్ద తెరపై చూడడం అంటే నిజంగా ఒక మంచి అనుభవమే. మరి ఈ శేఖర్ కమ్ముల ఫీల్ గుడ్ మూవీ మరోసారి మంచి కలెక్షన్ సంపాదిస్తుందేమో వేచి చూడాలి.
