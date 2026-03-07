English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Naga Chaitanya Gaddar Awards: గద్దర్ అవార్డ్స్‌లో మెరిసిన యువసామ్రాట్ నాగ చైతన్య..తండేల్ నటనకు పట్టం!

Naga Chaitanya Gaddar Awards: 'గద్దర్ అవార్డ్స్‌'లో మెరిసిన యువసామ్రాట్ నాగ చైతన్య..'తండేల్' నటనకు పట్టం!

Gaddar Best Actor Award Naga Chaitanya: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో యువ సామ్రాట్ నాగ చైతన్య ఉత్తమ నటుడిగా ఎంపికయ్యారు. 'తండేల్' చిత్రంలో ఆయన కనబరిచిన అద్భుత నటనకు గాను ఈ గౌరవం దక్కింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:00 PM IST

Trending Photos

Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
6
Gaddar Awards 2025
Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
Rashmika Mandanna: పెళ్లి జరిగి వారం కూడా కాలేదు.. అప్పుడే ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న రష్మిక..!
6
Vijay Deverakonda
Rashmika Mandanna: పెళ్లి జరిగి వారం కూడా కాలేదు.. అప్పుడే ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న రష్మిక..!
Women&#039;s Day 2026: ఒత్తిడి లేని జీవితం కోసం.. ప్రతి మహిళ రోజూ చేయాల్సిన 7 యోగాసనాలు ఇవే!
7
Womens Day 2026
Women's Day 2026: ఒత్తిడి లేని జీవితం కోసం.. ప్రతి మహిళ రోజూ చేయాల్సిన 7 యోగాసనాలు ఇవే!
Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
6
Gold Rate Today
Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
Naga Chaitanya Gaddar Awards: 'గద్దర్ అవార్డ్స్‌'లో మెరిసిన యువసామ్రాట్ నాగ చైతన్య..'తండేల్' నటనకు పట్టం!

Gaddar Best Actor Award Naga Chaitanya: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో యువ సామ్రాట్ నాగ చైతన్య ఉత్తమ నటుడిగా ఎంపికయ్యారు. 'తండేల్' చిత్రంలో ఆయన కనబరిచిన అద్భుత నటనకు గాను ఈ గౌరవం దక్కింది. ఈ చిత్రంలో ఒక జాలరి పాత్రలో నాగ చైతన్య పోషించిన భావోద్వేగభరితమైన నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ ప్రశంసలు లభించాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరో నాగ చైతన్య తన కెరీర్‌లోనే అత్యంత కఠినమైన పాత్రను ఈ సినిమా కోసం ఎంచుకున్నారు. మత్స్యకారుల జీవనశైలిని, వారి శరీర భాషను ఒంటబట్టించుకోవడానికి హీరో నాగచైతన్య.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మత్స్యకార గ్రామాల్లో పర్యటించి, వారితో సమయం గడిపారు. ఒక కరుడుగట్టిన జాలరిలా కనిపించడానికి ఆయన తన రూపాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన పడ్డ శ్రమ స్క్రీన్‌పై ప్రతిబింబించింది.

ఈ గౌరవం దక్కడంపై యువ సామ్రాట్ అక్కినేని నాగ చైతన్య హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "తండేల్ నా హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైన సినిమా. తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో ఉత్తమ నటుడిగా నిలవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. ఈ విజయం మా చిత్ర బృందం పడ్డ కష్టానికి ఫలితం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ప్రాముఖ్యత
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రతిభను గుర్తించి, ప్రోత్సహించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ అవార్డులను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రజల గొంతుకగా నిలిచిన ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ పేరు మీద ఈ అవార్డులు ఇవ్వడం విశేషం. ఈ పురస్కారం దక్కడం ద్వారా నాగ చైతన్య తన తరం నటుల్లో ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకున్నారు. 'తండేల్' విజయం నాగచైతన్య కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది. ఈ చిత్రానికి మరిన్ని అవార్డులు వస్తాయని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

Also Read: Adulterated Watermelon: మార్కెట్లోకి కల్తీ పుచ్చకాయలు..సహజమైన పుచ్చకాయలను ఇలా గుర్తించాలి!

Also Read; School Holiday: సోమవారం స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..విద్యార్థులు ఫుల్ ఖుషీ..ఉత్తర్వులు జారీ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Naga Chaitanyanaga chaitanya gaddar awardThandel MovieThandel Gaddar AwardChiranjeevi

Trending News