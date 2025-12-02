English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Naga Chaitanya: నిజాయితీగా ఉండాలి.. సమంత పెళ్లి వేళ నాగచైతన్య షాకింగ్ పోస్ట్..

Naga Chaitanya: నిజాయితీగా ఉండాలి.. సమంత పెళ్లి వేళ నాగచైతన్య షాకింగ్ పోస్ట్..

Naga Chaitanya Samantha: నాగచైతన్య మాజీ భార్య సమంత నిన్న దర్శకుడు రాజ్ ని కోయంబత్తూర్లో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతూ సమంత అభిమానులను ఆనందానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో.. నాగచైతన్య ట్విట్టర్లో అదే రోజు పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 2, 2025, 07:43 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
6
School holidays
School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
5
Abhishek Sharma Super Century
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
Gold Train Lost: 3 వేల కిలోల బంగారు నిల్వలు ఉన్న ట్రైన్‌ మిస్సింగ్‌
6
Gold Train Lost: 3 వేల కిలోల బంగారు నిల్వలు ఉన్న ట్రైన్‌ మిస్సింగ్‌
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
5
Ranveer Singh Controversial Comments
Ranveer Singh: కాంతార సినిమాపై వెటకారంగా మాట్లాడిన స్టార్ హీరో.. భగ్గుమంటున్న కన్నడ ఫ్యాన్స్
Naga Chaitanya: నిజాయితీగా ఉండాలి.. సమంత పెళ్లి వేళ నాగచైతన్య షాకింగ్ పోస్ట్..

Naga Chaitanya Viral Post 
ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకున్న నాగచైతన్య, సమంత.. కొద్ది రోజుల తర్వాత అభిప్రాయ బేధాల వల్ల విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక వీరిద్దరూ విడిపోయిన తరువాత.. నాగచైతన్య శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోగా.. నిన్నతికి నిన్న సమంత దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

సమంత రెండో పెళ్లి వేళ.. నాగచైతన్య తన సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ కాస్త వైరల్ అవుతుంది. నిజాయితీగా ఉండాలి అని నాగచైతన్య పెట్టడంతో.. ఈ సమయంలో నాగచైతన్య ఇలాంటి పోస్ట్ ఎందుకు పెట్టారు అని అందరిలో సందేహం మొదలైంది…

అయితే నాగచైతన్య.‌ తన గత వెబ్ సిరీస్ దూత రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ పోస్ట్ పెట్టారు.

నిజాయతీగా పని చేస్తే ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ప్రేమిస్తారని నటుడు నాగచైతన్య అన్నారు. తాను చేసిన తొలి వెబ్ సిరీస్ ‘దూత’ దీనికి మంచి ఉదాహరణ అని గుర్తించారు. ఈ సిరీస్‌ విడుదలై రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఈ పోస్టు పెట్టారు.

నాగచైతన్య.., “ఓ నటుడిగా ఒక మంచి కథను ఎంచుకుని, నిజాయతీతో నటిస్తే ప్రేక్షకుల స్పందన అద్భుతంగా ఉంటుంది. ‘దూత’ నాకు అలాంటి అనుభవం ఇచ్చింది. ఈ సిరీస్‌ చూసిన ఆడియన్స్‌ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ మాకు పెద్ద శక్తి. అదే ఎనర్జీని మేము కూడా మా పనితో తిరిగి ప్రేక్షకులకు అందిస్తాం. ‘దూత’కు రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు” అని చెప్పారు.
ఇది చెబుతూ ఆయన సిరీస్‌లోని తన స్టిల్‌ను కూడా షేర్ చేశారు.

అయన పోస్టు వైరల్ అవడంతో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున స్పందించారు. చాలామంది కామెంట్లలో, ‘దూత’ తమకు చాలా ఇష్టమైన సిరీస్ అని, సీజన్ 2 కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నామని తెలిపారు. ఇంకొందరు మాత్రం నాగచైతన్య వ్యక్తిగత జీవితాన్ని..ముఖ్యంగా సమంతతో జరిగిన విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ కామెంట్లు చేస్తూ కనిపించారు.

విక్రమ్ కె. కుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ వెబ్ సిరీస్ 2023 డిసెంబర్ 1న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైంది. హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ కథలో..నాగచైతన్య జర్నలిస్టు సాగర్ వర్మ అవధూరి పాత్రలో నటించారు. ఆయన నటన, కథ ముందుకు వెళ్లే విధానం ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.

ప్రస్తుతం నాగచైతన్య వృషకర్మ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇది ఆయన కెరీర్‌లో 24వ చిత్రం. ఈ చిత్రం మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో రూపొందుతోంది. దీనికి కార్తిక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది.

ఇదీ చదవండి: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై..!

ఇదీ చదవండి: దిత్వా ఎఫెక్ట్‌.. అత్యంత భారీవర్షాలు ఏపీలో ఈ 3 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌, కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ ఏర్పాటు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Naga Chaitanya viral postNaga Chaitanya Samantha weddingSamantha Second MarriageNaga Chaitanya honesty postDhootha web series anniversary

Trending News