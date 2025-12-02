Naga Chaitanya: నిజాయితీగా ఉండాలి.. సమంత పెళ్లి వేళ నాగచైతన్య షాకింగ్ పోస్ట్..

Naga Chaitanya Viral Post
ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకున్న నాగచైతన్య, సమంత.. కొద్ది రోజుల తర్వాత అభిప్రాయ బేధాల వల్ల విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక వీరిద్దరూ విడిపోయిన తరువాత.. నాగచైతన్య శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోగా.. నిన్నతికి నిన్న సమంత దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది.
సమంత రెండో పెళ్లి వేళ.. నాగచైతన్య తన సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ కాస్త వైరల్ అవుతుంది. నిజాయితీగా ఉండాలి అని నాగచైతన్య పెట్టడంతో.. ఈ సమయంలో నాగచైతన్య ఇలాంటి పోస్ట్ ఎందుకు పెట్టారు అని అందరిలో సందేహం మొదలైంది…
అయితే నాగచైతన్య. తన గత వెబ్ సిరీస్ దూత రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ పోస్ట్ పెట్టారు.
నిజాయతీగా పని చేస్తే ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ప్రేమిస్తారని నటుడు నాగచైతన్య అన్నారు. తాను చేసిన తొలి వెబ్ సిరీస్ ‘దూత’ దీనికి మంచి ఉదాహరణ అని గుర్తించారు. ఈ సిరీస్ విడుదలై రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఈ పోస్టు పెట్టారు.
నాగచైతన్య.., “ఓ నటుడిగా ఒక మంచి కథను ఎంచుకుని, నిజాయతీతో నటిస్తే ప్రేక్షకుల స్పందన అద్భుతంగా ఉంటుంది. ‘దూత’ నాకు అలాంటి అనుభవం ఇచ్చింది. ఈ సిరీస్ చూసిన ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ మాకు పెద్ద శక్తి. అదే ఎనర్జీని మేము కూడా మా పనితో తిరిగి ప్రేక్షకులకు అందిస్తాం. ‘దూత’కు రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు” అని చెప్పారు.
ఇది చెబుతూ ఆయన సిరీస్లోని తన స్టిల్ను కూడా షేర్ చేశారు.
అయన పోస్టు వైరల్ అవడంతో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున స్పందించారు. చాలామంది కామెంట్లలో, ‘దూత’ తమకు చాలా ఇష్టమైన సిరీస్ అని, సీజన్ 2 కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నామని తెలిపారు. ఇంకొందరు మాత్రం నాగచైతన్య వ్యక్తిగత జీవితాన్ని..ముఖ్యంగా సమంతతో జరిగిన విషయాలను ప్రస్తావిస్తూ కామెంట్లు చేస్తూ కనిపించారు.
విక్రమ్ కె. కుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ వెబ్ సిరీస్ 2023 డిసెంబర్ 1న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైంది. హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ కథలో..నాగచైతన్య జర్నలిస్టు సాగర్ వర్మ అవధూరి పాత్రలో నటించారు. ఆయన నటన, కథ ముందుకు వెళ్లే విధానం ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.
ప్రస్తుతం నాగచైతన్య వృషకర్మ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇది ఆయన కెరీర్లో 24వ చిత్రం. ఈ చిత్రం మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జానర్లో రూపొందుతోంది. దీనికి కార్తిక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది.
