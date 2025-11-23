Vrushakarma: అదిరిన నాగ చైతన్య బర్త్ డే కానుక.. ‘వృషకర్మ’ గా రాబోతున్న అక్కినేని హీరో..

నాగ చైతన్య రెగ్యులర్ స్టోరీస్ కాకుండా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను ఎంచుకుంటున్నాడు.ఈ యేడాది చందూ మొండెటి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘తండేల్’ మూవీ నిజీ జీవిత గాథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ రోజు నాగ చైతన్య 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యలో కొత్త సినిమా లుక్ ను విడుదల చేసారు. ఈ చిత్రానికి ‘వృషకర్మ’ అనే టైటిల్ పెట్టారు. తనకు గతంలో విరూపాక్ష అనే టైటిల్ లో మొదటి అక్షరం వి ఉంది. తాజాగా ఇపుడు రెండో చిత్రానికి కూడా ‘వి’ అక్షరం వచ్చేలా వృషకర్మ’ అనే టైటిల్ ను పెట్టాడు. అంటే శివుడికి సంబంధించిన నందిని సూచించేలా ఈ సినిమా ఉంది. విరూపాక్ష తర్వాత ఎంతో వెయిట్ చేసి నాగ చైతన్యతో ఈ సినిమా సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిస్తున్నాడు.
సుకుమార్ రైటింగ్స్ అసోసియేషన్తో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించనున్న ఎస్వీసీసీ సంస్థ. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఈ సినిమాలో నాగ చైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. శోభితతో రెండ పెళ్లి తర్వాత నాగ చైతన్య కెరీర్ దూసుకుపోతుంది.
Wishing you a very Happy Birthday @chay_akkineni. #VrushaKarma looks super solid… looking forward to this. 🤗🤗🤗👍🏻👍🏻👍🏻@karthikdandu86 @Meenakshiioffl @BvsnP @aryasukku #SparshShrivastava #RagulDHerian @AJANEESHB @Srinagendra_Art @NavinNooli @SVCCofficial @SukumarWritings pic.twitter.com/7jAAoTMRCJ
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 23, 2025
తండేల్ చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాడు. హీరోగా 24వ చిత్రం. నటుడిగా 30వ సినిమా కావడం గమనార్హం. 'విరూపాక్ష' చిత్రంతో దర్శకుడిగా నిరూపించుకున్న కార్తీక్ దండు డైరెక్షన్ లో ఈ భారీ చిత్రాన్ని భారీ స్కేల్ తో నిర్మిస్తున్నారు ప్రముఖ నిర్మాత బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్. భారీ బడ్జెట్తో, అత్యున్నత ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించబోతున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
