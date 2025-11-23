English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Vrushakarma: అదిరిన నాగ చైతన్య బర్త్ డే కానుక.. ‘వృషకర్మ’ గా రాబోతున్న అక్కినేని హీరో..

Vrushakarma: అదిరిన నాగ చైతన్య బర్త్ డే కానుక.. ‘వృషకర్మ’ గా రాబోతున్న అక్కినేని హీరో..

Vrushakarma First Look: నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం ఒక సినిమా తర్వాత మరొక సినిమాను లైన్ లో పెడుతున్నాడు. ఈ యేడాది ‘తండేల్’ మూవీతో తొలిసారి రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ‘విరూపాక్ష’ డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండ దర్శకత్వంలో ఓ సోషియో ఫాంటసీ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ రోజు చైతూ బర్త్ డే సందర్బంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను రివీల్ చేశారు మేకర్స్.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:28 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: ఈ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి..! కారణం తెలుసా?
5
November 24 bank holiday 2025
Bank Holiday: ఈ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి..! కారణం తెలుసా?
Motorola G35 5G Discount Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.9,999 Motorola G35 మొబైల్‌ రూ.2 వేలకే ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?
6
Moto G35 5G
Motorola G35 5G Discount Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.9,999 Motorola G35 మొబైల్‌ రూ.2 వేలకే ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?
Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!
5
Traffic challans
Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
5
PM Bima Suraksha Yojana
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
Vrushakarma: అదిరిన నాగ చైతన్య బర్త్ డే కానుక.. ‘వృషకర్మ’ గా రాబోతున్న అక్కినేని హీరో..

నాగ చైతన్య రెగ్యులర్ స్టోరీస్ కాకుండా  డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను ఎంచుకుంటున్నాడు.ఈ యేడాది చందూ మొండెటి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘తండేల్’ మూవీ నిజీ జీవిత గాథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ రోజు నాగ చైతన్య 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు.  ఈ నేపథ్యలో కొత్త సినిమా లుక్ ను విడుదల చేసారు. ఈ చిత్రానికి ‘వృషకర్మ’ అనే టైటిల్ పెట్టారు. తనకు గతంలో విరూపాక్ష అనే టైటిల్ లో మొదటి అక్షరం వి ఉంది. తాజాగా ఇపుడు రెండో చిత్రానికి కూడా ‘వి’ అక్షరం వచ్చేలా వృషకర్మ’ అనే టైటిల్ ను పెట్టాడు. అంటే శివుడికి సంబంధించిన నందిని సూచించేలా ఈ సినిమా ఉంది. విరూపాక్ష తర్వాత ఎంతో వెయిట్ చేసి నాగ చైతన్యతో ఈ సినిమా సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ అసోసియేషన్‌తో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించనున్న ఎస్వీసీసీ సంస్థ. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఈ సినిమాలో నాగ చైతన్య సరసన మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తోంది.  ఈ చిత్రానికి అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. శోభితతో రెండ  పెళ్లి తర్వాత నాగ చైతన్య కెరీర్ దూసుకుపోతుంది.

తండేల్ చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాడు. హీరోగా 24వ చిత్రం. నటుడిగా 30వ సినిమా కావడం గమనార్హం.  'విరూపాక్ష' చిత్రంతో దర్శకుడిగా నిరూపించుకున్న  కార్తీక్‌ దండు డైరెక్షన్ లో ఈ భారీ చిత్రాన్ని భారీ స్కేల్ తో నిర్మిస్తున్నారు ప్రముఖ నిర్మాత బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌.  భారీ బడ్జెట్‌తో, అత్యున్నత ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో  ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించబోతున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

VrushakarmaHBD Naga ChaitanyaHappy Birthday Naga ChaitanyaChaitu New Movie Name VrushakarmaNC24

Trending News