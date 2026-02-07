Thandel@1Year: ‘తండేల్’ మూవీకి యేడాది పూర్తి.. నాగ చైతన్య స్పెషల్ ట్వీట్..

Thandel completes 1 Year: అక్కినేని నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జోడిగా నటించిన చిత్రం ‘తండేల్’. రియల్ లైఫ్ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. చేపల వేటకు వెళ్లిన ఓ మత్స్య కారులు అనుకోకుండా పాకిస్థాన్ కోస్ట్ గార్డ్ కు పట్టుబడుతారు. దీంతో వాళ్లను అక్కడ జైల్లో ఉంచుతారు. వాళ్లను విడిపించడానికి భారత ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని చందూ మొండేటి ఎంతో భావోద్వేగ భరితంగా తెరకెక్కించిన విధానానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. అంతేకాదు వసూళ్ల వర్షం కురిపించారు.
అంతేకాదు ‘తండేల్’ మూవీ థియేట్రికల్ గా.. ఓటీటీ వేదికగా మంచి అందుకుంది. అంతేకాదు టీవీల్లో కూడా మంచి టీఆర్పీ రాబట్టి నాగ చైతన్యకు మంచి బూస్టప్ అందించిన చిత్రంగా నిలిచింది. గతేడాది ఫిబ్రవరి 7న విడులైన ఈ సినిమా చైతూ కెరీర్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా యేడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అక్కినేని నాగ చైతన్య స్పెషల్ ట్వీట్ చేసాడు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 50 కోట్లకు పైగా షేర్ ..రూ., 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
1 year for #Thandel thank you all for making this special , sending out love to the entire team :) #Dhullakotteyala@Sai_Pallavi92 @chandoomondeti @ThisIsDSP @GeethaArts #AlluAravind @TheBunnyVas @_riyazchowdary @Shamdatdop @NavinNooli @KarthikTheeda @Srinagendra_Art… pic.twitter.com/KDDAtfLYCi
— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) February 7, 2026
మొత్తంగా వరుసగా కెరీర్ లో రెండు డిజాస్టర్ మూవీస్ తర్వాత వచ్చిన ఈ చిత్రం హీరోగా నాగ చైతన్యకు మంచి ఊపు ఇచ్చింది. త్వరలో నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. ఇక ‘తండేల్’ మూవీ శోభితతో రెండో పెళ్లి తర్వాత దక్కిన తొలి సక్సెస్ అని చెప్పాలి. ఓ రకంగా శోభిత చైతూ జీవితంలో వచ్చిన తర్వాత దక్కిన తొలి విజయం కావడంతో అక్కినేని ఫ్యామిలీకి ఇది ప్రత్యేకమైన సినిమాగా చెప్పాలి. అటు అక్కినేని నాగ చైతన్య తండ్రి నాగార్జున కూడా గతేడాది ‘కుబేర’ మూవీతో తొలిసారి హీరోగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ అందుకున్నారు. కూలీ మూవీలో విలన్ గా నటించారు. ఇపుడు అదే ఊపులో తన వందో చిత్రాన్ని చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా నాగ చైతన్య కెరీర్ లో ‘తండేల్’ మూవీకి ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయిందనడంలో సందేహం లేదు. అంతేకాదు చైతూ రాబోయే సినిమాలను ఆచితూచి ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు.
