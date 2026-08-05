/Sobhita Dhulipala: కమ్యునిజమే విజయం సాధిస్తుంది.!. రాజకీయాలపై శోభిత ధూళిపాళ సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.

Sobhita Dhulipala comments on communism goes viral: సాధారణంగా సెలబ్రీటీల్లో చాలా మంది ఇటీవల రాజకీయాల్లో కూడా రాణిస్తున్నారు. చాలా మంది తొలుత హీరో,హీరోయిన్లుగా మూవీస్ లో నటిస్తు ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో రాణించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కినేని పెద్ద కోడలు శోభిత ధూళిపాళ తాజాగా.. రాజకీయాలపై చేసిన కామెంట్స్ వార్తలలో నిలిచాయి. శోభిత ధూళి పాళ మాట్లాడుతూ.. తనకు వామపక్ష భావజాలం చాలా ఎక్కువ అని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక రోజు కమ్యూనిజమే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని జోస్యం చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మరోవైపు చాలామంది గ్లామస్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి రాజకీయాల గురించిమాట్లాడేందుకు ఇష్టపడరు.
అలాంటిది సంపన్నుల ఇంటికి కోడలిగా వెళ్లి, లగ్జరీ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తు ఈ విధంగా మాట్లాడటం ఏంటని శోభిత ధూళిపాళపై అభిమానులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం.. వ్యక్తిగత భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు గౌరవం ఇస్తూ ఆమె నిజాయతీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, నాగచైతన్యతో వివాహం తర్వాత కొంత విరామం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం.. శోభిత ధూళిపాళ.. 'చీకటిలో', 'క్రాస్ రోడ్స్' వంటి ప్రాజెక్టులతో కెరీర్ లో దూసుకునిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం 'సిల్ బట్టా', 'వెట్టువం' వంటి మూవీస్ లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.
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