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Sobhita Dhulipala: కమ్యునిజమే విజయం సాధిస్తుంది.!. రాజకీయాలపై శోభిత ధూళిపాళ సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.

Sobhita dhulipala on politics: రాజకీయాలపై శోభిత ధూళి పాళ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొంత మంది అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. మరో వైపు ఇంత లగ్జరీ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తు ఈ కామెంట్స్ చేయడం ఏంటని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:48 PM IST
Sobhita Dhulipala: కమ్యునిజమే విజయం సాధిస్తుంది.!. రాజకీయాలపై శోభిత ధూళిపాళ సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.
Image Credit: sobhitadhulipala(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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