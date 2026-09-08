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Naga Vamsi: ఆశికా మంచిది.. కానీ ఇంకో హీరోయిన్ విషయంలో మాత్రం డౌట్ ఉంది.. నాగ వంశీ స్పై కామెంట్స్..!

Naga Vamsi: సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ తన మాటలతో తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఆయన ప్రెస్‌మీట్లలో, సినిమా ఈవెంట్లలో మాట్లాడే విధానం చాలా సరదాగా ఉంటుంది. తాజాగా హీరో కార్తీ నటించిన సర్దార్ 2 ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కూడా నాగవంశీ తనదైన శైలిలో ఫన్నీ కామెంట్స్ చేశారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల బిజీ షెడ్యూల్స్ గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:15 PM IST
Naga Vamsi: ఆశికా మంచిది.. కానీ ఇంకో హీరోయిన్ విషయంలో మాత్రం డౌట్ ఉంది.. నాగ వంశీ స్పై కామెంట్స్..!
Image Credit: Naga Vamsi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Naga Vamsi: ఆశికా మంచిది.. కానీ ఇంకో హీరోయిన్ విషయంలో మాత్రం డౌట్ ఉంది.. నాగ వంశీ స్పై కామెంట్స్..!
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