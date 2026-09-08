/Naga Vamsi: ఆశికా మంచిది.. కానీ ఇంకో హీరోయిన్ విషయంలో మాత్రం డౌట్ ఉంది.. నాగ వంశీ స్పై కామెంట్స్..!

Naga Vamsi:సర్దార్ 2 సినిమా స్పై థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ఈవెంట్లో యాంకర్ సుమ నాగవంశీని ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు. ఒకరి జీవితంలోకి వెళ్లి గూఢచర్యం చేసే అవకాశం వస్తే, ఎవరి గురించి ఏం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారని అడిగారు. దీనికి నాగవంశీ వెంటనే తనకు వచ్చిన ఆలోచనను సరదాగా చెప్పారు. హీరోయిన్ల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటానని ఆయన అన్నారు.
నాగవంశీ మాట్లాడుతూ, "మనం సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నాం కాబట్టి.. ప్రమోషన్ల కోసం హీరోయిన్లను ఎప్పుడైనా డేట్స్ అడిగితే మేము చాలా బిజీగా ఉన్నాం, రాలేం అని టక్కున చెప్పేస్తారు. హీరోలకి, దర్శకులకే లేని అంతటి తీరికలేని పనులు వీళ్లకు మాత్రమే ఎలా ఉంటాయో అర్థం కాదు." అంటూ నవ్వించారు.
అంతటితో ఆగకుండా తనకు వచ్చే సందేహాన్ని కూడా చెప్పారు. "నాకు అప్పుడప్పుడు సందేహం వస్తుంది.. నిజంగా బిజీగా ఉండి అలా అంటారా, లేక తప్పించుకోవడానికి అబద్ధాలు చెబుతారా అని! అందుకే నాకు గూఢచారి అయ్యే అవకాశం వస్తే.. హీరోయిన్లు నిజంగా ఏం పనిలో అంత బిజీగా ఉంటారు?, మనకు తెలియని పనులేం చేస్తున్నారనే గుట్టు కనుక్కుంటా" అని ఫన్నీగా అన్నారు.
ఆయన కామెంట్స్కు ఈవెంట్లో ఉన్నవారంతా నవ్వుకున్నారు. అనంతరం సర్దార్ 2లో నటిస్తున్న హీరోయిన్ల గురించి కూడా మాట్లాడారు. తన నెక్ట్స్ సినిమాలో నటిస్తున్న ఆశికా రంగనాథ్ మంచిదని నాగవంశీ ప్రశంసించారు. ఆమె ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చెప్పదని సరదాగా అన్నారు. అయితే మాళవిక మోహనన్ విషయంలో మాత్రం తనకు డౌట్ ఉందంటూ మరో పంచ్ వేశారు.
ఇక సినిమా గురించి కూడా నాగవంశీ నమ్మకంగా మాట్లాడారు. కార్తీతో సర్దార్ 2 మంచి విజయం సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పీ.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో కార్తీతో పాటు ఎస్.జే. సూర్య, మాళవిక మోహనన్, ఆశికా రంగనాథ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సెప్టెంబర్ 10న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
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