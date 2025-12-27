English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nagababu On Shivaji Video: మహిళల్ని పద్దతిగా దుస్తులు వేసుకొమ్మనడం పెద్ద క్రైమ్.!. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు షాకింగ్ కామెంట్స్..

Nagababu on Actor Shivaji: శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు నాగబాబు కౌంటర్ ఇచ్చారు. అసలు మహిళలను ఇలా దుస్తులు పద్దతిగా వేసుకొవాలని చెప్పడానికి మీరు ఎవరంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి వాటిపై అందరు బైటకు వచ్చి  తమ గొంతుకను విన్పించాలన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 02:59 PM IST
Nagababu  responds on Actor Shivaji Heroine dressing sense row: నటుడు శివాజీ దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ల దుస్తులు పద్దతిగా ఉండాలని మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పెనుదుమారం చెలరేగింది. ఈ రచ్చగాలో చిన్మయి, అనసూయతో పాటు పలువురు సెలబ్రీటీలు రంగంలోకి దిగి మరింత నిప్పును రగిల్చారు. మరోవైపు శివాజీ వివాదంలో కొంత మంది  మహిళలు ఆయనకు మద్దతులు పలుకుతూ పోస్టులు కూడా చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఈ రచ్చలోకి మెగా బ్రదర్, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు ఎంట్రీఇచ్చారు. తాను శివాజీగా గురించి మాట్లాడటంలేదని అంటూనే ఇన్ డైరెక్ట్ గా శివాజీ వివాదంపై మాట్లాడారు. నాగ బాబు మాట్లాడుతూ ఈ మోరల్ పోలిసింగ్  అనేది కరెక్ట్ కాదన్నారు. అసలు ఆడవాళ్లు దుస్తుల గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముందన్నారు.  మహిళల దుస్తులు ఇలా ఉండాలనడం పెద్ద క్రైమ్ అన్నారు. దాన్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదన్నారు. 

మహిళలపై జరిగే హింసకు, నేరాలకు వారి వస్త్రధారణ కారణం కాదని, కొంత మంది పురుషుల కుంచిత  క్రూరమైన పశుబలమే కారణమన్నారు. ప్రపచంలో జరిగిన ఎన్నో నేరాకలు మహిళల దుస్తులు కారణంకాదని నిరూపించాయన్నారు. సమాజంలో మహిళలు వారికి నచ్చినట్లు ఉండే ఫ్రీడమ్ వారికి ఉందన్నారు. అదే విధంగా దాడుల నుంచి బైటపడే విధంగా స్వీయరక్షణ జాగ్రత్తలతో బైటకు వెళ్లాలన్నారు.

అదే విధంగా ప్రభుత్వాలు సైతం మహిళలకు భద్రత కల్పించాలన్నారు.  అంతే కాకుండా అందరు బైటకు వచ్చి వారి గొంతుకలు విన్పించాలన్నారు. కొంత మంది మహిళలు ఇలాంటి కాంట్రవర్సీలకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని, ఇది తనకు చాలా బాధగా అన్పించిందన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనలపై మాట్లాడుతున్న చిన్మయి, అనసూయల వంటి వారిని ప్రశంసించినట్లు మాట్లాడారు.  

మొత్తంగా నాగబాబు మాత్రం శివాజీ పేరు ఎత్తకుండా ఆయనను ఇన్ డైరెక్ట్ గా అన్ని అనేశారు. మెగా బ్రదర్ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై కొంత మంది నాగాబాబు కామెంట్స్ పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శివాజీ రచ్చ వేళ.. నాగా బాబు ఎంట్రీ ఇచ్చి చేసిన కామెంట్స్ అగ్నికి ఆజ్యం పోసేదిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

