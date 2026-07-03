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‘నాగబంధం’ రివ్యూ.. మైథాలజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!

Nagabandham Movie Review: ‘నాగబంధం’ ఈ మధ్యకాలంలో భారీ బడ్జెట్‌ కమ్ భారీ గ్రాఫిక్స్ హంగులతో విడుదలకు ముందు నుంచే ప్రేక్షకుల్లో పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అభిషేక్ నామా స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు పలు భాషల్లో ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్ అయింది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించిందా ? లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:23 AM IST
‘నాగబంధం’ రివ్యూ.. మైథాలజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!!
Image Credit: Nagabandham (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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