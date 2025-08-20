English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagarjuna 100th Movie: హీరోగా నాగార్జున 100వ చిత్రానికి అంతా సిద్ధం.. దర్శకుడు ఫిక్స్..

Nagarjuna 100th Movie Latest Update: నాగార్జున తన 100వ సినిమాకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన చేశారు. తమిళ దర్శకుడుతో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో నాగ్.. తన కెరీర్ లో మైల్ స్టోన్ లా నిలిచే చిత్రాన్ని చేయబోతున్నట్టు ఓ టాక్ షోలో వెల్లడించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 12:20 PM IST

Nagarjuna 100th Movie: హీరోగా నాగార్జున 100వ చిత్రానికి అంతా సిద్ధం.. దర్శకుడు ఫిక్స్..

Nagarjuna 100th Movie: నాగార్జున సోలో హీరోగా సక్సెస్ అందుకొని చాలా కాలమే అవుతుంది. అపుడెపుడో ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయనా’ సినిమాతో తన కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత  నాగ్ ను వరుస ఫ్లాపులు పలకరించాయి. ఆ తర్వాత ‘బంగార్రాజు’ సినిమాతో పర్వాలేదనిపించాడు. ‘నా సామి రంగ’ సినిమాతో ఓ మోస్తరుగా పర్వాలేదనిపించాడు. రీసెంట్ ‘కుబేర’ మూవీతో పలకరించారు నాగ్. ఇందులో నాగార్జున విలన్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో మెప్పించారు. చివర్లో రియలైజ్ అయ్యే క్యారెక్టర్. తాజాగా రజినీకాంత్ హీరోగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో చేసిన ‘కూలీ’లో సైమన్ అనే విలన్ పాత్రలో ఇరగదీసాడు. నటుడిగా కొత్త ప్రయత్నమే అయినప్పటికీ ప్రతినాయకుడిగా నాగ్  ను చూడలేకపోయారు తెలుగు ఆడియన్స్. 

అంతేకాదు ఆయన అభిమానులు మాత్రం.. నాగ్ ఇలాంటి పాత్రలు చేయద్దు మహా ప్రభో అంటూ వేడుకుంటున్నారు. హీరోగా విలన్స్ ను కొట్టే మీరు.. మరో హీరోతో తన్నులు తినే క్యారెక్టర్ లో చూడలేము అంటూ అల్టీమేటం జారీ చేశారు. అందుకే ఇపుడు హీరోగా తన 100వ చిత్రం కోసం బిగ్ ప్లాన్ చేశారు కింగ్. నాగార్జున తన కెరీర్ లో ఎన్నో చిత్రాల్లో చిన్న చిన్న అతిథి పాత్రల్లో మెరిసాడు. అవన్నీ కలిపితే .. ఈ పాటికే ఈయన యాక్ట్  చేసినచిత్రాలు సెంచరీ దాటాయి. అందుకే హీరోగా వందో  చిత్రం ప్రత్యేకంగా ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. 

నాగ్.. హీరోగా వందో చిత్రాన్ని తమిళ దర్శకుడు రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో చేస్తున్నట్టు చెప్పాడు. ఈ విషయాన్ని జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తోన్న ఓ టాక్ షో లో వెల్లడించారు. ఈయన ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని పనులు పూర్తి చేసినట్టు చెప్పారు. అంతేకాదు తన పుట్టినరోజైన ఆగష్టు 29న పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమాను స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇదో చారిత్రక నేపథ్యమున్న సినిమా అనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే అన్నమయ్య, శ్రీరామదాసు వంటి చిత్రాల్లోచారిత్రక పాత్రల్లో మెప్పించారు. ఈ సారి చక్రవర్తి తరహా పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా నాగ్ 100వ సినిమా ఏ జానర్ లో చేయబోతున్నాడనే దానిపై క్లారిటీ రానుంది. 

