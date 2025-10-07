English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagarjuna 100th Movie Title: నాగార్జున 100వ చిత్రానికి మరి ఈ టైటిల్ ఏంటి భయ్యా.. ?

Nagarjuna 100th Movie Title: అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా త్వరలో తన 100వ చిత్రాన్ని చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ నడుప్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 7, 2025, 02:50 PM IST

Nagarjuna 100th Movie Title: నాగార్జున 100వ చిత్రానికి మరి ఈ టైటిల్ ఏంటి భయ్యా.. ?

Nagarjuna 100th Movie: నాగార్జున టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో  వెనకబడ్డాడు. చిరంజీవి, బాలయ్య, వెంకటేష్ వంటి హీరోలు సోలో హీరోగా వందల కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. కానీ నాగ్ మాత్రం సోలో హీరోగా రూ. 100 కోట్ల సినిమా ఏది చేయలేదు. అందుకే తన 100వ సినిమాతో సోలో హీరోగా రూ. 100 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాలని ఉబలాటపడుతున్నాడు. నాగ కూడా సోలో హీరోగా సక్సెస్ అందుకొని చాలా కాలమే అవుతోంది. చాలా యేళ్ల క్రితం సంక్రాంతి సీజన్ లో  ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయనా’ చిత్రంతో  తన కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత  నాగ్ ను వరుస ఫ్లాపులు పలకరించాయి. ఆ తర్వాత ‘బంగార్రాజు’ సినిమాతో ఓకే అనిపించాడు. ఆ తర్వాత ‘నా సామిరంగ’ కూడా ఓ మోస్తరుగా నడిచింది. 

ఈ యేడాది ధనుశ్ తో ‘కుబేర’ సినిమాలో నటించాడు. ఈ చిత్రంలో ప్రతినాయకుడు చాయలున్న పాత్రలో మంచి నటనే కనబరిచాడు. ఆ తర్వాత రజినీకాంత్ ‘కూలీ’లో సైమన్ అనే  స్టైలిష్ విలన్ గా మెప్పించాడు. ఈ సినిమాతో తన అభిమానుల నుంచి విమర్శలు అందుకున్నాడు. మా హీరోగానే చేయాలి. విలన్ గా చేయడమేమిటి అని కింగ్ పై  కారాలు మిరియాలు నూరారు. నటుడిగా కొత్త ప్రయత్నమే అయినప్పటికీ విలన్ గా నాగ్  ను ఆ పాత్రలో చూడలేము బాబోయ్ అన్నారు తెలుగు ఆడియన్స్. 

అంతేకాదు అక్కినేని ఫ్యాన్స్ మాత్రం.. నాగార్జున ఇకపై  ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్  చేయద్దు మహా ప్రభో అంటూ అల్టీమేట్ జారీ చేశారు. హీరోగా విలన్స్ ను కొట్టే మీరు.. మరో కథానాయకుడిగాతో  తన్నులు తినే పాత్రలో చూడలేకపోయామంటూ వాపోయారు. మరోవైపు నాగ్ .. ఇలాంటి తరహా పాత్రలను ఓకే చేయడాన్ని క్రిటిక్స్ మెచ్చుకుంటున్నారు. మూస తరహా పాత్రలే కాదు.. ఇలాంటి పాత్రలు చేయడం నాగ్ కే చెల్లిందంటున్నారు. తాజాగా నాగార్జున తన వందో చిత్రాన్ని తమిళ దర్శకుడు రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు ‘లాటరీ కింగ్’ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసారు. ఈ సినిమా మొత్తం గ్లాంబ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న నేపథ్యంలో ఈ చిత్రానికి ఈ టైటిల్ ఫిక్స్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది.  నాగ్ ను అభిమానులు ‘కింగ్’ అని  పిలుస్తుంటారు. మరి ఈయన చిత్రానికి ‘లాటరీ కింగ్’ టైటిల్ పెట్టడమేమిటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి ఈ టైటిల్ తో నాగార్జున తన కెరీర్ లో మరో మెమబరబుల్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి. 

