Nag Review on Lenin movie: లెనిన్ మూవీ పై నాగార్జున ఫస్ట్ రివ్యూ.. అఖిల్ ఖాతాలో హిట్ ఖాయమేనా..!

Lenin Review By Nagarjuna: అక్కినేని అఖిల్ కెరీర్ ఒక అడుగు ముందుకు.. ఆరడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది. కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి దాదాపు దశాబ్దం దాటుతున్నా.. సరైన సక్సస్ లేదు. ఇక అఖిల్ గత చిత్రం ‘ఏజెంట్’ సినిమా అందరి అంచనాలను తలకిందలు చేస్తూ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో ముమ్ముట్టి నటించినా ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను పట్టించుకోలేదు. ఈ సినిమా తర్వాత దాదాపు రెండేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మురళీ కృష్ణ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో ‘లెనిన్’ సినిమా చేస్తున్నారు. పేరుతో ఇదేదే కమ్యూనిస్ట్ చిత్రం అనుకున్నారు. కానీ హీరో బొట్టుతో కనిపించడంతో ఈ సినిమా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సరికొత్త కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది.
‘లెనిన్’ సినిమాలో అఖిల్ లుక్ చూస్తే.. నాగార్జున ఓల్డ్ మూవీ ‘ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం’ సినిమాలోని గెటప్ గుర్తుకు తెస్తుంది.ఈ సినిమాతో అఖిల్ సాలిడ్ కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వడం పక్కా అని అక్కినేని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాపై నాగార్జున రివ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ కట్ చూసాను. మూవీ అదిరిపోయిందని చెప్పారు. దీంతో అక్కినేని అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఇక అక్కినేని అఖిల్ మ్యారేజ్ తర్వాత చేస్తోన్న ఫస్ట్ మూవీ కావడం గమనార్హం. పెళ్లి తర్వాత అక్కినేని హీరో తలరాత మారడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు.
watched the first cut of our film LENIN last night.
I say this with confidence and pride… you are about to witness a new AKHIL on June 26 2026.
mark the date!!!
see you in the theatres🔥
— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) April 29, 2026
స్టార్ హీరో మెటీరియల్ ఉన్నా.. ఎందుకో సరైన స్టోరీలు పడటం లేదు. ఒక వేళ పడితే.. అఖిల్ రేంజ్ ఏంటో తెలుస్తుందని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాు అన్నపూర్ణ స్టూడియో, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను జూన్ 26న విడుదల చేస్తున్నట్టు బిగ్ అప్ డేట్ ఇచ్చారు. మరి నాగ్ చెప్పినట్టుగానే ‘లెనిన్’ సినిమాతో అఖిల్ పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడా అనేది చూడాలి.
