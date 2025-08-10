Shiva Re Release: నాగార్జున కల్ట్ క్లాసిక్ ‘శివ’ రీ రిలీజ్.. డాల్బీ ఆట్మాస్ 4K లో విడుదల..

Shiva Re Release: నాగార్జున, రామ్ గోపాల్ వర్మల కల్ట్ క్లాసిక్ 'శివ' త్వరలో తెలుగులో మళ్లీ విడుదల కానుంది. ఆ తర్వాత హిందీ, తమిళ భాషలలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నారు. ముందుగా శివ రీ రిలీజ్ టీజర్ ను ఆగష్టు 14న ‘కూలీ’ సినిమా ప్రదర్శించే థియేటర్స్ లో ప్రదర్శించబోతున్నట్టు తెలిపారు. శివ పాత ప్రింట్ ను డాల్బీ అట్మాస్ 4కే హై రెజల్యూషన్ లో కొత్త సౌండ్ తో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా 1989లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఆ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన ‘అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు’, ‘ముద్దుల మావయ్య’ చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచాయి. ఈ రెండు చిత్రాలను ‘శివ’ అధిగమించడం విశేషం. నాగార్జున కెరీర్ లో తొలి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో రూ. 7.5 కోట్ల నుంచి రూ. 8 కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ కోసం AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ఈ సినిమాను విజయవాడ కాలేజీ రౌడీయిజం నేపథ్యంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ రియస్టిక్ గా తెరకెక్కించారు. తెలుగు సినిమా చరిత్ర విషయం చెప్పాల్సి వస్తే.. ‘శివ’ ముందు.. ‘శివ’ తర్వాత అనే రేంజ్ లో ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తన కంటూ పేజీలు రాసుకుంది.
రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై అక్కినేని వెంకట్, యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మించారు. ఈ చిత్రం CNN-IBN ఆల్ టైమ్ టాప్ 100 చిత్రాలలో చోటు సంపాదించింది. ఇది బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడంతో పాటు అద్భుతమైన విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది,. ఈ చిత్రానికి ఇళయారాజా అందించిన సంగీతం, రీరికార్డింగ్ పెద్ద ఎస్సెట్.
అన్నపూర్ణ స్టూడియో 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, ఇది మళ్ళీ థియేటర్లలోకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. శివ సినిమాను ఒరిజినల్ మోనో మిక్స్ నుండి డాల్బీ అట్మోస్కు పూర్తిగా మార్చడం ఇదే తొలిసారి. ఇది అత్యంత అధునాతన AI ఇంజనీరింగ్ని ఉపయోగించారు. ‘శివ’ సినిమాతో నాగార్జున టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు.
శివ సినిమా రీ రిలీజ్ అక్కినేని నాగార్జున మాట్లాడుతూ.. “శివ నాకు ఒక ఐకానిక్ హీరో హోదాను ఇచ్చిన చిత్రమన్నారు. నా పాత్రను మరపురానిదిగా చేసిందని గుర్తు చేశారు. చాలా యేళ్లు ఈ సినిమా చర్చల్లో నిలిచిందన్నారు. ఇంత కల్ట్ క్లాసిక్గా నిలిచిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు YouTubeలో చూసిన కొత్త తరానికి మేము రుణపడి ఉంటామన్నారు.
దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మాట్లాడుతూ.. “నాగార్జున, నిర్మాతలు నాపై ఉంచిన నమ్మకమే ఈ సినిమా ఇంత గొప్ప స్థాయికి చేరడానికి దోహద పడిందన్నారు. నేటికీ ప్రజలు ప్రతి సన్నివేశాన్ని, పాత్రను గుర్తుంచుకుంటారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వారు చిత్రాన్ని డాల్బీ అట్మాస్ లో విడుదల చేయడం నన్ను నిజంగా థ్రిల్ కు గురి చేస్తుందన్నారు. అధునాతన AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా, మేము అసలు మోనో మిక్స్ను డాల్బీ అట్మాస్గా మార్చామమన్నారు. ప్రజలు ఇంతకు ముందు శివను చూసి ఉండవచ్చు. కానీ దాని కొత్త సౌండ్తో ఇప్పుడు థియేటర్స్ లో ఈ సినిమాను చూసే ప్రేక్షకులు సరికొత్త అనుభూతి పొందుతారని చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలో రీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు. మరి ప్రేక్షకులు ఈ సరికొత్త ఎక్స్ పీరియన్స్ ను ఎలా అనుభవిస్తారనేది చూడాలి.
