Shiva Re Release: ఏఎన్నార్ బర్త్ డే సందర్భంగా నాగార్జున కల్ట్ క్లాసిక్ ‘శివ’ రీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Shiva Re Release Date Annouced: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో నాగార్జున కెరీర్ లోనే కాదు.. తెలుగు సినిమా కెరీర్ లోనే కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీగా పేరు తెచ్చుకున్న ‘శివ’ సినిమాను ఇపుడున్న ఆధునిక 4K టెక్నాలజీలో రీ రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. తాజాగా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు జయంతి సందర్భంగా ఈ సినిమాను నవంబర్ 14న బాలల దినోత్సవం రోజున విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు అక్కినేని నాగార్జున. ‘శివ’ సినిమాతో రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే టాలెంటెడ్ దర్శకుడు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అయ్యారు. అంతేకాదు తన సినిమాలతో అప్పట్లోనే ప్యాన్ ఇండియా దర్శకుడిగా ఇంట గెలిచి రచ్చ చేశాడు. ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ ఎస్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై నాగార్జున అక్కినేని వెంకట్.. యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మించారు.
శివ సినిమా పాత ప్రింట్ ను డాల్బీ అట్మాస్ 4కే హై రెజల్యూషన్ లో కొత్త సౌండ్ తో విడుదల చేస్తున్నారు. ‘శివ’ 1989లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఆ ఇయర్ లో ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ను సాధించిన ‘అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు’, ‘ముద్దుల మావయ్య’ చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచాయి. ఈ రెండు చిత్రాలను ‘శివ’ ఎక్కువ గ్రాస్ వసూల్లతో అధిగమించి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు 1989లో ఒకే యేడాదిలో తెలుగులో మూడు సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. నాగార్జున కెరీర్ లో తొలి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో రూ. 7.5 కోట్ల నుంచి రూ. 8 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ కోసం AI టెక్నాలజీని యూజ్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాను విజయవాడ కాలేజీ రౌడీయిజం నేపథ్యంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ తను ఎక్స్ పీరియన్స్ చేసిన దాన్ని రియస్టిక్ గా తెరకెక్కించారు. తెలుగు సినిమా చరిత్ర విషయం చెప్పాల్సి వస్తే.. ‘శివ’ ముందు.. ‘శివ’ తర్వాత అనే రేంజ్ లో ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తన కంటూ పేజీలు రాసుకుంది. ఈ సినిమా సౌండ్ కూడా అప్పట్లో చర్చీనీయంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా సైకిల్ చైన్ తెంపి విలన్స్ భరతం పట్టే పాత్రలో నాగార్జున నటన అప్పటి యూత్ కు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది.
ఈ చిత్రం CNN-IBN ఆల్ టైమ్ టాప్ 100 చిత్రాలలో చోటు సంపాదించింది. ఇది బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడంతో పాటు అద్భుతమైన క్రిటిక్స్ ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ చిత్రానికి ఇళయారాజా అందించిన సంగీతం, రీరికార్డింగ్ పెద్ద ఎస్సెట్. అన్నపూర్ణ స్టూడియో 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలోకి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. శివ సినిమాను ఒరిజినల్ మోనో మిక్స్ నుండి డాల్బీ అట్మోస్కు పూర్తిగా మార్చడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. ఇది అత్యంత అధునాతన AI ఇంజనీరింగ్ని ఉపయోగించారు. ‘శివ’ సినిమాతో నాగార్జున టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోగా స్థిరపడిపోయారు. ఈ సినిమాతో నాగార్జున హీరోగా ఐకానిక్ హీరో హోదా పొందారు. మరి రీ రిలీజ్ లో ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
