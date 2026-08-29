Nagarjuna Hit Movies: నాగార్జున తన సినీ కెరీర్లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో నటించారు. అంతేకాదు 40 యేళ్ల కెరీర్లో ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలు చూసారు. పడినపుడల్లా లేచి నిలబడ్డారు. ఈయన కెరీర్లో టాప్ చిత్రాల విషయానికొస్తే..
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా..
కళ్యాణ్ కృష్ణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా’. హీరోగా నాగార్జున పనైపోయిందన్న సమయంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ను అందుకుంది.
మనం..
అక్కినేని ఫ్యామిలికి చెందిన మూడు తరాల హీరోలు కలిసి యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘మనం’. విక్రమ్ కుమార్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగ చైతన్యలతో పాటు అఖిల్ కూడా ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం విశేషం. తెలుగులో మూడు తరాల హీరోలు కలిసి నటించిన ఏకైక ఫ్యామిలీగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈ సినిమా చిత్రం అభిమానులకు తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.
కింగ్..
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో నాగార్జున కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కింగ్’. ఈ సినిమా తర్వాత నాగార్జున పేరు ముందు యువసామ్రాట్ నుంచి కింగ్గా టైటిల్స్ వేయడం మొదలు పెట్టారు.
మన్మథుడు..
విజయ్ భాస్కర్ డైరెక్షన్లో త్రివిక్రమ్ మాటలు అందించిన చిత్రం ‘మన్మథుడు’. ఈ సినిమా నాగ్ కెరీర్ లో మరో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచిపోయింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో నాగార్జునను టాలీవుడ్ మన్మథుడిగా అభిమానులు ముద్దుగా పిలవడం ప్రారంభించారు.
శ్రీరామదాసు..
కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శ్రీరామదాసు’. ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మరో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. =ఈ సినిమా నాగ్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
అన్నమయ్య..
నాగార్జున టైటిల్ పాత్రలో సుమన్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిగా.. మోహన్ బాబు సాలువ నరసింహా రాయులుగా యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘అన్నమయ్య’. కే.రాఘవేంద్రరావు తన శైలికి భిన్నంగా తొలిసారి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా నాగార్జున కెరీర్ లోనే అద్భుత భక్తిరస చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
నిన్నే పెళ్లాడతా..
కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో నాగార్జున, టబు హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’. ఈ సినిమా అద్భుత ప్రేమ కథా కుటుంబ చిత్రంగా తెలుగులో నిలిచిపోయింది.
హలో బ్రదర్..
నాగార్జున పూర్తి స్థాయిలో ద్విపాత్రాభినయం చేసిన తొలి సినిమా ‘హలో బ్రదర్’. ఇవివి సత్యనారాయణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
గీతాంజలి..
మణిరత్నం తెలుగులో డైరెక్ట్ చేసిన ఏకైక చిత్రం ‘గీతాంజలి’. ఈ మూవీ నాగార్జున కెరీర్ లో డిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
శివ..
రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శివ’. ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కల్ట్ క్లాస్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. అంతేకాదు పాత చిత్రాలకు కొత్త చిత్రాలకు వారధిగా నిలిచింది.
నాగార్జున హిట్స్
వీటితో పాటు నాగార్జున హీరోగా నటించిన విక్రమ్, మజ్ను, ఆఖరి పోరాటం, జానకి రాముడు, అల్లరి అల్లుడు, ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం,వారసుడు, రక్షణ, నువ్వు వస్తావని, సంతోషం, నేనున్నాను, మాస్, కుబేర వంటి పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలు నాగార్జున ఖాతాలో ఉన్నాయి.
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