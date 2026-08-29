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అక్కినేని నాగార్జున కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన టాప్ చిత్రాలు..

Nagarjuna Akkineni Top  Movies: నట సామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నట వారసుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన నాగార్జున.. తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా పేరు గడించాడు. నటుడిగా  ఒక మూసకు పరిమితం కాకుండా.. క్లాస్ అండ్ మాస్  కథానాయకుడిగా తనకంటూ సెపరేట్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయన కెరీర్ లో ఎన్నో టాప్ చిత్రాలున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:13 PM IST
అక్కినేని నాగార్జున కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన టాప్ చిత్రాలు..
Image Credit: Nagarjuna Hit Movies (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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