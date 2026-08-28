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Nagarjuna Birthday Gift: నాగార్జున కింగ్ 100లో కోబ్రా సీక్రెట్ ఏంటి.. ఒక్క సైన్ బోర్డ్‌తో పెరిగిన క్యూరియాసిటీ

Nagarjuna King 100: అక్కినేని నాగార్జున అభిమానులకు ఈసారి పుట్టినరోజు మరింత స్పెషల్‌గా మారనుంది. నాగార్జున కెరీర్‌లో 100వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న కింగ్ 100 పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేయడంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా గ్లింప్స్‌లో కనిపించిన ఒక కోబ్రా సైన్ బోర్డ్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 28, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:57 PM IST
Nagarjuna Birthday Gift: నాగార్జున కింగ్ 100లో కోబ్రా సీక్రెట్ ఏంటి.. ఒక్క సైన్ బోర్డ్‌తో పెరిగిన క్యూరియాసిటీ
Image Credit: Nagarjuna 100 movie(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Nagarjuna Birthday Gift: నాగార్జున కింగ్ 100లో కోబ్రా సీక్రెట్ ఏంటి.. ఒక్క సైన్ బోర్డ్‌తో పెరిగిన క్యూరియాసిటీ
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