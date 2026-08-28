Nagarjuna King 100: నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 100వ సినిమా గ్లింప్స్ ఆసక్తిని రేపుతోంది. చీకటి రాత్రి సమయంలో ఓ కారు వేగంగా దూసుకెళ్తున్నట్లు గ్లింప్స్లో చూపించారు. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై కనిపించే కోబ్రా వార్నింగ్ సైన్ బోర్డ్ ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అసలు ఈ కోబ్రా గుర్తుకు, సినిమా కథకు సంబంధం ఏంటి? నాగార్జున పాత్రకు దీనికి ఏదైనా లింక్ ఉందా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి.
మేకర్స్ మాత్రం ఈ కోబ్రా సీక్రెట్ గురించి ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు రకరకాలుగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. సినిమా యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఉండొచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు. గ్లింప్స్లోని చీకటి వాతావరణం, వేగంగా వెళ్తున్న కారు, కోబ్రా గుర్తు చూస్తుంటే సినిమాలో మిస్టరీ, యాక్షన్ అంశాలు ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఇక ఈ సినిమాలో మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ నాగార్జున, టబు కాంబినేషన్. గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమాలు మంచి విజయాలు అందుకున్నాయి. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వీరిద్దరూ మళ్లీ కలిసి కనిపించనుండటంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
టబు ఈ సినిమాలో కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం.
కింగ్ 100 సినిమాకు రా కార్తీక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నాగార్జున 100వ సినిమాను ప్రత్యేకంగా చూపించేందుకు ఆయన మంచి కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్తో పాటు ఎమోషన్స్కు కూడా సినిమాలో ప్రాధాన్యం ఉండనున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సినిమాకు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
నాగార్జున, డీఎస్పీ కాంబినేషన్లో గతంలో వచ్చిన పాటలు మంచి హిట్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ సినిమాపై మ్యూజిక్ విషయంలో కూడా అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 29న నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉదయం 9 గంటలకు సినిమా అసలు టైటిల్ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. అప్పటి వరకు ఆ కోబ్రా సైన్ బోర్డ్ వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఏంటి? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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