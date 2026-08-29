Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /King 100 Glimpse Review: కింగ్100 గ్లింప్స్.. ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం పరిగెరుతూనే ఉన్న..!

King 100 Glimpse Review: కింగ్100 గ్లింప్స్.. ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం పరిగెరుతూనే ఉన్న..!

King 100 Glimpse Review: కింగ్ 100 గ్లింప్స్‌ నాగార్జున అభిమానులను ఆకట్టుకునేలా ఉంది. “ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం పరిగెత్తుతూనే ఉన్నా” అంటూ నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. మాస్ లుక్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో వచ్చిన ఈ గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 29, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:31 PM IST
King 100 Glimpse Review: కింగ్100 గ్లింప్స్.. ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం పరిగెరుతూనే ఉన్న..!
Image Credit: King 100 Glimpse Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhadrachalam MLA: నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు వసూలు.!. భద్రచలం ఎమ్మెల్యే పీఏపై కేసు.. లబో దిబోమంటున్న బాధితులు..!
2
3
4
5