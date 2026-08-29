/King 100 Glimpse Review: కింగ్100 గ్లింప్స్.. ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడం కోసం పరిగెరుతూనే ఉన్న..!

King 100 Glimpse Review:టాలీవుడ్లో ‘కింగ్’గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అక్కినేని నాగార్జున తన కెరీర్లో మరో ప్రత్యేకమైన మైలురాయిని అందుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న 100వ సినిమాపై కొంతకాలంగా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఎన్నో టైటిల్స్ ప్రచారంలోకి వచ్చినా.. చివరకు మేకర్స్ ‘కింగ్100’ అనే టైటిల్ను ప్రకటించారు. నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు.
‘కింగ్100’ గ్లింప్స్ చూస్తే సినిమా యాక్షన్, స్టైల్, ఎమోషన్ కలయికగా ఉండబోతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. నాగార్జునను చాలా స్టైలిష్గా చూపించారు. ఆయన లుక్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్లింప్స్లో కనిపించే యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతున్నాయి.
గ్లింప్స్లో నాగార్జున చెప్పే డైలాగ్ కూడా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. డబ్బు ఉన్నవాళ్లు, డబ్బు లేని వాళ్లు అంటూ మొదలయ్యే ఆయన మాటలు పాత్ర స్వభావాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు తనను లూజర్ అని పిలిచారని, ఇప్పుడు కింగ్ అని పిలుస్తున్నారని చెప్పే విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. డబ్బు కంటే తన గుర్తింపే ముఖ్యమని చెప్పే మరో డైలాగ్ కూడా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది.
మంటల మధ్య ఒక చిన్నారిని ఎత్తుకుని నాగార్జున కనిపించే సన్నివేశం గ్లింప్స్లో హైలైట్గా నిలిచింది. అలాగే పాతకాలపు కారులో ఆయన ఎంట్రీ కూడా చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. నాగార్జున వింటేజ్ లుక్, స్వాగ్ ఈ వీడియోకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చాయి.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై అక్కినేని కుటుంబం నిర్మిస్తోంది. రా. కార్తీక్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రాజా మహదేవన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటి టబు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
గ్లింప్స్ చివర్లో సినిమా విడుదల తేదీని కూడా ప్రకటించారు. ‘కింగ్100’ చిత్రం 2026 డిసెంబర్ 24న క్రిస్మస్ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొత్తంగా నాగార్జున 100వ సినిమా కావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ ఆ అంచనాలను మరింత పెంచింది.
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