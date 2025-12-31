Nagarjuna: కొడుకు భవిష్యత్తు కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న నాగార్జున..!

Nagarjuna Decision : అక్కినేని కుటుంబానికి చెందిన వారసులపై ఇటీవల ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరచడం. ఇంతకీ అదేమిటంటే.. నాగార్జునకి ఇద్దరి కొడుకులు ఇప్పటికే నాగచైతన్య కొద్దిగా పాపులారిటి తెచ్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నాగచైతన్యకు కూడా కేవలం కొన్ని హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయనే చెప్పాలి. ఎ మాయ చేసావే, మజిలీ,తండేల్.. లాంటి చిత్రాలు ఆయనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి. ఆయన కెరీర్లో ఎత్తులు-పల్లాలు ఉన్నా..ఇండస్ట్రీలో తన స్థానం మాత్రం నిలబెట్టుకున్నారు.
కానీ చిన్న కుమారుడు అఖిల్ అక్కినేని విషయంలో పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ సినిమా మంచి విజయం సాధించినా.. ఆ తర్వాత వచ్చిన అన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ గా నిలిచాయి. మరి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య వచ్చిన ఏజెంట్ పెద్ద డిజాస్టర్ గా మారింది. ఇలానే వరుసగా ఫ్లాప్లు వస్తే ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవడం కష్టమే అన్న భయం అక్కినేని అభిమానుల్లోనూ ఉంది. మరో రెండు సినిమాలు కూడా ఆశించిన ఫలితం ఇవ్వకపోతే.. అఖిల్ కెరీర్ ముగిసిపోయినట్టే అన్న మాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా నాగార్జున తన కుమారుల సినిమాల విషయంలో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకోరు. అలాగే నాగచైతన్య, అఖిల్ కూడా తండ్రిని ఉపయోగించి దర్శకులను లేదా నిర్మాతలను సెట్ చేయమని అడిగిన.. సందర్భాలు చాలా తక్కువ. ఇది అక్కినేని కుటుంబంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకతగా.. చాలామంది చెబుతారు. ఈ విషయాన్ని నాగచైతన్య కూడా ఒక ఇద్దరిలో స్వయంగా చెప్పాడు.
కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారినట్లు సమాచారం. అఖిల్ నటిస్తున్న లెనిన్ సినిమాపై నాగార్జున ఈసారి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. నిర్మాత Naga Vamsi కూడా ఇటీవల ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా..నాగార్జున స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. స్క్రిప్ట్, షూటింగ్, మేకింగ్ వంటి అంశాలను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారని అంటున్నారు.
ఇది అఖిల్ కెరీర్కు చాలా కీలకమైన సినిమా కావడంతో..ఈసారి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకూడదనే ఆలోచనతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అభిమానులు కూడా లెనిన్ సినిమా అఖిల్కు ఒక బలమైన కమ్బ్యాక్ కావాలని ఆశిస్తున్నారు. నిజంగా ఇది పూర్తిస్థాయి హిట్గా నిలిస్తే.. అఖిల్ కెరీర్కు కొత్త దిశ లభించే అవకాశం ఉంది.
