/Balayya Unknown Facts: నందమూరి బాలకృష్ణ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా..!

HBD Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ .. గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్గా తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో తన కంటూ హీరోగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే ఈయన గురించి కొన్ని విశేషాలు... నందమూరి తారక రామారావు నట వారసుడిగా సినీ రంగంలో 14వ యేట అడుగుపెట్టి అంచలంచెలుగా ఎదిగి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటీకీ అగ్ర హీరోగా సత్తా చాటుతూనే ఉన్నారు.
అంతేకాదు దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో తండ్రీ కుమారులిద్దరు పద్మ అవార్డులు అందుకున్న వారు ఎవరు లేరు. నందమూరి బాలకృష్ణ కెరీర్ లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ మూవీస్ ఉన్నాయి. వాటితో పాటు ఆయన కెరీర్కు స్పీడ్ బ్రేకర్స్గా మారిన డిజాస్టర్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. అయినా విజయానికి పొంగిపోకుండా..అపజయానికి కృంగిపోకుండా తన పని చేసుకుంటూ వెళుతూనే ఉన్నారు. మూడు సార్లు హిందూపురం నుంచి తండ్రి ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీ తరుపున ఎమ్మెల్యేగా.. బసవతారకం కాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ గా తన వంతు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
బాలకృష్ణ స్పెషాలిటీ..
ఎన్టీఆర్, బసవ తారకం దంపతులకు నందమూరి బాలకృష్ణ 1960 జూన్ 10న ఎనిమిదో సంతానం. ఈ దంపతులకు 0ఆరో కుమారుడు. 14వ యేట ఎన్టీఆర్ నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన తెరకెక్కిన ‘తాతమ్మ కల’ చిత్రంతో నటుడుగా సినీ రంగ ప్రవేశించి ఇప్పటికీ హీరోగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో సత్తా చాటుతున్న ఏకైక హీరోగా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు.
అన్ని జానర్స్లో నటించిన హీరో..
తన జనరేషన్లో అన్ని జానర్స్ లో.. సాంఘిక, పౌరాణిక, చారిత్రక, జానసద, సైన్స్ ఫిక్షన్, సోషియో ఫాంటసీ సినిమాల్లో తనదైన నటనతో మెప్పించారు. సోలో హీరోగా ఫస్ట్ మూవీ ‘సాహసమే జీవితం’.. ఫస్ట్ హిట్ మాత్రం భార్గవ్ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ లో కోడిరామకృష్ణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘మంగమ్మ గారి మనవడు’ సినిమాతో అందుకున్నారు.
విజయశాంతితో ఎక్కువ చిత్రాలు..
హీరోగా విజయశాంతితో ఎక్కువ చిత్రాల్లో యాక్ట్ చేశారు. బాలకృష్ణ. తన కెరీర్ లో ఎక్కువగా ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో నటించారు. అంతేకాదు ఒకేరోజు తన సినిమాకు తానే పోటీగా రెండు చిత్రాలను నిప్పురవ్వ, బంగారు బుల్లోడు చిత్రాలను విడుదల చేసిన స్టార్ హీరోగా తన స్టామినా ఏంటో చూపించారు. ఈ రెండు చిత్రాలు వంద రోజులు పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం.
మొత్తంగా తాతమ్మ కల నుంచి మహారథి వరకు దాదాపు 10 చిత్రాల్లో తన సొంతపేరైన బాలకృష్ణ పేరుతోనే నటించారు. అంతేకాదు తన తరంలో 19 సినిమాల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేసిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.తండ్రి ఎన్టీఆర్ తర్వాత పద్మ పురస్కారం అందుకున్న ఏకైక దక్షిణాది హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు బాలయ్య. అంతేకాదు అన్ స్టాపబుల్ షోతో హోస్ట్ గా మారడంతో పాటు వ్యాపార ప్రకటనలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తూ 60 పై పడిన వయసులో దూసుకుపోతున్న బాలయ్యకు జీ న్యూస్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తోంది.
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