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Balayya Unknown Facts: నందమూరి బాలకృష్ణ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా..!

HBD Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ ఈ రోజు 66 యేట అడుగుపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా వరుసగా సినిమాలతో అలరిస్తూనే ఉన్నారు.  మొత్తంగా 66 యేల్ల వయసులతో కుర్ర హీరోలతో పోటీ పడుతూ దూసుకుపోతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా బాలయ్య కెరీర్‌తో పాటు పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కొన్ని విషయాలు ఏంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 04:35 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:35 AM IST
Balayya Unknown Facts: నందమూరి బాలకృష్ణ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా..!
Image Credit: Balakrishna Unknow Facts(X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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