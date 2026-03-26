Nandamuri Balakrishna: బాలకృష్ణకు ఘన సత్కారం.. IFFD 2026లో ప్రత్యేక గౌరవం!

Balakrishna: తెలుగు సినిమా లోకానికి గొప్ప గౌరవాన్ని.. తీసుకొచ్చే సంఘటనగా నిలిచింది నందమూరి బాలకృష్ణ అందుకున్న లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు. ఢిల్లీ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం (IFFD 2026)లో ఈ గౌరవం ఆయనకు దక్కడం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణంగా మారింది. న్యూఢిల్లీ లోని భారత మండపం వేదికగా ఈ వేడుక ఎంతో వైభవంగా జరిగింది.
దాదాపు 50 సంవత్సరాల సినీ ప్రయాణం కలిగిన బాలకృష్ణ తన నటనతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించారు. మాస్ పాత్రలు, పౌరాణిక కథలు, కుటుంబ కథలు ఇలా అన్ని రకాల పాత్రల్లో తన ప్రత్యేకతను చూపించారు. ఈ గొప్ప ప్రయాణాన్ని గుర్తించి ఈ అవార్డును అందించారు.
మార్చి 25న జరిగిన ఈ వేడుకలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి.. రేఖా గుప్తా చేతుల మీదుగా బాలకృష్ణ ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశం నలుమూలల నుంచి సినీ ప్రముఖులు, దర్శకులు, కళాకారులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుక చాలా గొప్పగా జరిగింది.
ఇటీవల కూడా బాలకృష్ణకు మరొక పెద్ద గౌరవం దక్కింది. ఆయన నటించిన “భగవంత్ కేసరి” సినిమా జాతీయ అవార్డుల్లో ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా ఎంపికైంది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. ఇది బాలకృష్ణ కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలిచింది.
ఇక 2025లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పద్మభూషణ్ అవార్డును కూడా ప్రకటించింది. ఇది దేశంలో మూడవ అతిపెద్ద పౌర పురస్కారం. ఈ అవార్డు ద్వారా ఆయన కళలకు చేసిన సేవలను గుర్తించారు.
బాలకృష్ణ తన సినిమాలతో మాత్రమే కాదు, తన డైలాగ్ డెలివరీ, ఎనర్జీ, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అందుకే ఆయనకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్లో మంచి అభిమాన వర్గం ఉంది.
ఈ వేడుకలో బాలకృష్ణతో పాటు శర్మిలా టాగోర్ మరియు ధర్మేంద్ర లాంటి దిగ్గజాలకు కూడా లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు అందించారు. ఇది భారత సినిమా గొప్పతనాన్ని చూపించే సందర్భంగా నిలిచింది.
IFFD 2026 ప్రారంభ వేడుకలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, రెడ్ కార్పెట్ ఈవెంట్లు, ప్రత్యేక గౌరవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.