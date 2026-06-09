Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /HBD Balakrishna: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు.. మరెవరికీ సాధ్యం కాలేదు..

HBD Balakrishna: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు.. మరెవరికీ సాధ్యం కాలేదు..

NTR Balakrishna Rare Record: సౌత్  సినీ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని రికార్డులు నందమూరి ఫ్యామిలీకే దక్కాయనే చెప్పాలి. అందులో తండ్రీ తనయులైన  ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే ఈ రికార్డు దక్కింది. మరే కుటుంబానికి  ఈ రికార్డు దక్కలేదు. ఇంతకీ ఈ నందమూరి  ఫాదర్ అండ్ సన్ క్రియేట్ చేసిన ఆ రికార్డ్ ఏంటో తెలుసా..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:00 AM IST
HBD Balakrishna: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు.. మరెవరికీ సాధ్యం కాలేదు..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు..
HBD Balakrishna12 min ago
2
Business Ideas42 min ago
3
gold silver price crash1 hr ago
4
Traffic Jam1 hr ago
5
Heavy Rains3 hrs ago