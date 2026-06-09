/HBD Balakrishna: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలకు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు.. మరెవరికీ సాధ్యం కాలేదు..

Balakrishna NTR Got Padma Awards: తెలుగు సినీ పరిశ్రమే మాత్రమే కాదు.. సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒకే కుటుంబం నుంచి పద్మ అవార్డులు అందుకున్న ఏకైక ఫ్యామిలీ నందమూరి తండ్రీ కొడుకులైన ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలు రికార్డు క్రియేట్ చేసారు. ఇక నార్త్ సినీ ఇండస్ట్రీలో కపూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి తండ్రీ కొడుకులు ఈ పద్మ అవార్డులు అందుకున్న వారిలో ఉన్నారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో తండ్రి బాటలో హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయి తండ్రి తగ్గ తనయులుగా రాణించిన వాళ్లు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఒకవేళ రాణించినా.. అవార్డులు అందుకోవడం అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. అలా ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి తండ్రీ కుమారులు ఇద్దరు పద్మ అవార్డులు అందుకోవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అవును అప్పట్లో 1968లో అన్న ఎన్టీఆర్ ని అప్పటి ఇందిరా గాంధీ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పద్మశ్రీతో గౌరవించింది. ఆయనతో పాటు ఏఎన్నార్ కు కూడా పద్మశ్రీ ఒకేసారి ప్రకటించడం విశేషం. దాదాపు 57 యేళ్ల తర్వాత నందమూరి తారక రామారావు తనయుడు నందమూరి బాలకృష్ణ కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ అవార్డుతో గౌరవించింది.
తండ్రి ఎన్టీఆర్ అప్పట్లో పద్మశ్రీ స్వీకరిస్తే.. తనయుడు ఏకంగా పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకోవడం విశేషం. తెలుగు సహా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి తండ్రీ తనయులు ఇద్దరు పద్మ అవార్డులు అందుకున్న వాళ్లు ఎవరు లేరు. అదే హిందీ చిత్రసీమలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్.. 1969లో పద్మభూషణ్ అవార్డు వరించింది. ఆ తర్వాత ఆయన తనయుడు బాలీవుడ్ షో మ్యాన్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రాజ్ కపూర్.. రెండేళ్లకే 1971లో పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత చాలా యేళ్లకు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ చిన్న కుమారుడు.. రాజ్ కపూర్ చిన్న తమ్ముడు శశి కపూర్ ను 2011లో కేంద్రం పద్మభూషణ్ అవార్డుతో గౌరవించడం విశేషం.
ఇలా ఒకే కుటుంబం నుంచి నుంచి తండ్రీ కొడుకులు ముగ్గురు పద్మభూషణ్ అవార్డుతో పాటు సినీ రంగంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా అందుకోవడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం అని చెప్పాలి. ఇక సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అది తెలుగులో నందమూరి తండ్రీ కొడుకులైన ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణలు ఇద్దరు పద్మ అవార్డులు అందుకున్న ఫ్యామిలీ హీరోలుగా చరిత్ర సృష్టించారు. నందమూరి బాలకృష్ణ విషయానికొస్తే.. నందమూరి తారకరామారావు, బసవ తారకం దంపతులకు ఎనిమిదో సంతానంగా చైన్నైలో జన్మించారు. ఎన్టీఆర్ దంపతులకు ఆరో కుమారుడు. ఈయన 1960 జూన్ 10న జన్మించారు. కానీ హైదరాబాద్ లోనే పెరిగారు. అంతేకాదు 14 యేళ్ల వయసులో ఎన్టీఆర్ నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ‘తాతమ్మ కల’ చిత్రంతో నటుడిగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలుపెరగకుండా నటుడిగా అనేకంటే హీరోగా తన ప్రస్థానం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. అంతేకాదు బాలయ్య హీరోగా తెరకెక్కిన ఎక్కువ సినిమాల్లో టైటిల్ రోల్స్ చేయడం విశేషం. తండ్రితో 12 చిత్రాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.
హీరోగా 52 యేళ్ల నట ప్రస్థానంలో జానపద, పౌరాణిక, చారిత్రక, సోషల్, సోషియో ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్స్,హార్రర్ సినిమాల్లో నటించారు. చివరగా అఖండ 2తో పలకరించారు. త్వరలో గోపీచంద్ మలినేని, కొరటాల శివ సినిమాలతో పలకరించనున్నారు. దీంతో పాటు పలు ప్రాజెక్ట్స్కు ఓకే చెప్పారు. అవి అఫిషియల్గా ప్రకటించలేదు. మొత్తంగా ఈ రోజు 66వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న బాలకృష్ణకు జీ మీడియా న్యూస్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.