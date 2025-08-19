Nandamuri Padmaja Passes Away:నందమూరి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం..

Nandamuri Padmaja Passes Away: స్వర్గీయ అన్నగారైన ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. నందమూరి జయకృష్ణ సతీమణి నందమూరి పద్మజ తెల్లవారుఝామున తుది శ్వాస విడిచారు. ఈమె మాజీ మంత్రి.. దగ్గుబాటి వేంకటేశ్వరరావుకు స్వయానా సోదరి అవుతుంది. ఈమె వయసు 73 సంవత్సరాలు. శ్రీమతి పద్మజ, నందమూరి తారక రామా రావు , శ్రీమతి బసవరామ తారకం పెద్ద కోడలు. గత కొంత కాలంగా పద్మజ ఆనారోగ్యంతో వున్నారు . గత కొంతకాలం గా ఆమె అనారోగ్యం తో బాధపడుతున్నారు. అయితే శ్వాస తీసుకోవడం లో ఇబ్బంది ఎదురు కావడం తో ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అయితే హాస్పిటల్ లో జాయిన్ కాసేపటికే ఆమె మరణించినట్టు డాక్టర్లు ప్రకటించారు .
ఈ వార్త తెలిసి విజయవాడ నుంచి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్ర బాబు నాయుడు , ఢిల్లీ నుంచి దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి బయలుదేరారని నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
నందమూరి తారక రామారావుకు 8 మంది కుమారులున్నారు. అందులో రామకృష్ణ తర్వాత జయకృష్ణ జన్మించారు. ఎనిమిదిలో ఈయన రెండోవారు. చిన్నపుడే అన్నగారి పెద్ద కుమారుడు రామకృష్ణ కన్నుమూయడంతో ఈయన పెద్ద కుమారుడు వ్యవహరిస్తున్నారు.ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ తన ఏడో కుమారుడికి పెద్ద కుమారుడైన రామకృష్ణ పేరును పెట్టుకున్నారు. జయకృష్ణ కూడా తండ్రితో కలిసి పలు సినిమాలకు నిర్మాత గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. రామకృష్ణ స్టూడియోస్ పై ఎన్టీఆర్ నిర్మించిన చిత్రాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరించారు. ఈయన కుమారుడు నందమూరి చైతన్య హీరోగా పరిచయమయ్యారు. కానీ సక్సెస్ సాధించలేకపోయారు.
