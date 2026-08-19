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Nandamuri Mokshagna: నందమూరి మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఖాయం.. వశిష్ట దర్శకత్వంలోనే తొలి సినిమా?

Nandamuri Mokshagna: నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు మోక్షజ్ఞ తేజ సినీ ఎంట్రీపై మరోసారి ఆసక్తికరమైన వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ ఉంటుందని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ ఆ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చలేదు. తాజాగా బింబిసార, విశ్వంభర చిత్రాల దర్శకుడు వశిష్ఠ మల్లిడి మోక్షజ్ఞ కోసం ఓ కథ సిద్ధం చేసినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. బాలకృష్ణ కూడా ఈ కథకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:38 PM IST
Nandamuri Mokshagna: నందమూరి మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఖాయం.. వశిష్ట దర్శకత్వంలోనే తొలి సినిమా?
Image Credit: Nandamuri Mokshagna(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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