Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ఈ సారైనా మోక్షజ్ఞకు మోక్షం కలిగినట్టేనా..! నందమూరి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ..

ఈ సారైనా మోక్షజ్ఞకు మోక్షం కలిగినట్టేనా..! నందమూరి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ..

Nandamuri Mokshagnya debut movie: అంతా సాఫీగా సాగితే ఈ పాటికి నందమూరి మోక్షజ్ఞ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చేవారు. కానీ ఎందుకో ముందడుగు పడలేదు. ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా సాగింది వ్యవహారం. అయితేనేం ఎట్టకేలకు ఈ బర్త్ డే సందర్భంగా మోక్షజ్ఞ హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఖాయం అయింది. దర్శకుడు వశిష్ఠ కూడా ఈ సినిమాను చకచకా కానిచ్చేస్తే అంతా సెట్ అయిపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:00 PM IST
ఈ సారైనా మోక్షజ్ఞకు మోక్షం కలిగినట్టేనా..! నందమూరి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ..
Image Credit: Mokshagna Entry (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఈ సారైనా మోక్షజ్ఞకు మోక్షం కలిగినట్టేనా..! నందమూరి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ..
2
3
4
5