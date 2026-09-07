/ఈ సారైనా మోక్షజ్ఞకు మోక్షం కలిగినట్టేనా..! నందమూరి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ..

Nandamuri Mokshagna debut Movie: నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఆయన కుమారుడు మోక్షజ్ఞ సినీ ఎంట్రీ కోసం గత పుష్కర కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు వాళ్ల ఎదురు చూపులు ఫలించే రోజు వచ్చేసింది. ఇక రెండేళ్ల క్రితం ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇస్తాడనుకున్న మోక్షు.. ఎందుకో ఆ సినిమా పట్టాలెక్కలేదు. దీంతో రెండేళ్ల ఎదురు చూపులు తర్వాత ఎట్టకేలకు బింబిసార, విశ్వంభర సినిమాలను దర్శకత్వం వహించిన వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో తన డెబ్యూ మూవీని అనౌన్స్ చేశాడు.
21 యేళ్ల తర్వాత నందమూరి వారసుడు ఎంట్రీ..
ఇక నందమూరి ఫ్యామిలి నుంచి వారసుడు వచ్చి ఏళ్లు అవుతుంది.మరి ముఖ్యంగా బాలయ్య తనయుడు మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అప్పట్లో మోక్షజ్ఞ ఆదిత్య 369 మూవీ సీక్వెల్ ఆదిత్య 999 మాక్స్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్టు బాలయ్య స్వయంగా చెప్పాడు. నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి హీరోగా మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. మధ్యలో హరికృష్ణ మనవుడు కూడా హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నారు.
డాన్స్ ఫైట్స్లో మోక్షజ్ఞ ట్రెయిన్..
ఇప్పటికే మోక్షజ్ఞ డాన్స్, ఫైట్స్, డైలాగ్స్, నటనలో అమెరికాలో మంచి ట్రెయిన్ అయి వచ్చాడు. తాజాగా మోక్షజ్ఞ పిక్స్ చూస్తే స్లిమ్ అయి కొత్త లుక్ కనిపించి ఫ్యాన్స్ ను డబుల్ ఖుషీ చేసాడనే చెప్పాలి. అంతేకాదు ఆరడుగులకు పైగా ఎత్తు. మొత్తంగా మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఇస్తే సినిమా చూడడానికి మేము రెడీ అంటున్నారు ఫ్యాన్స్. ఈ సినిమా డీలే కాకుండా తొందరగా సెట్స్ పైకి వెళ్లి 2027లో సినిమా రిలీజైతే అంత కంటే కావాల్సింది ఏముందంటున్నారు ఫ్యాన్స్.
నందమూరి వారసుడు తెరంగేట్రం..
అయితే వశిష్ఠ దర్శకత్వం వహించిన రెండో చిత్రం ‘విశ్వంభర’ ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి కావాల్సి ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా 32 వయసులో లేట్గా ఎంట్రీ ఇస్తున్న నట వారసుడు మోక్షజ్ఞ అని చెప్పాలేమె. ఈ ఏజ్లో బాలయ్యతో పాటు ఎన్టీఆర్ స్టార్ డమ్ అందుకున్నారు. మరి మోక్షు కూడా లేట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. లేటెస్ట్గా టాలీవుడ్ టైర్ 1 హీరోల్లో ఒకరిగా తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా.. తాతాకు తగ్గ మనవడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో రాణించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. వారి కోరికలు ఫలించి మోక్షు ఫస్ట్ సినిమాకు మోక్షం కలిగితే చాలు అనుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్, ఇతర నటీనటులను ఎంపిక చేయాల్సి ఉంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. అంతేకాదు మోక్షు సినిమా సినిమాకు గ్యాప్ తీసుకోకుండా మంచి స్టోరీలతో ప్రేక్షకులను పలకరించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
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