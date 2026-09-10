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ఆ తరహా కథతోనే మోక్షజ్ఞ మూవీ ప్లాన్ చేస్తోన్న వశిష్ఠ.. నందమూరి ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..

Mokshagna - Vassishta Movie: నందమూరి వారసుడి ఎంట్రీ ఎప్పుడుని గత పుష్కర కాలంగా వినిపిస్తోన్న మాట. ఎట్టకేలకు ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో మోక్షజ్ఞ తొలి మూవీ రాబోతున్నట్టు ప్రకటించడంతో నందమూరి ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. నందమూరి వారసుడిని వశిష్ఠ ఎలా చూపించబోతున్నాడు. ఏ తరహా సబ్జెక్ట్‌తో తెరకెక్కించబోతున్నాడనే విసయం ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:45 AM IST
ఆ తరహా కథతోనే మోక్షజ్ఞ మూవీ ప్లాన్ చేస్తోన్న వశిష్ఠ.. నందమూరి ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..
Image Credit: Mokshagna - Vassishta movie (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆ తరహా కథతోనే మోక్షజ్ఞ మూవీ ప్లాన్ చేస్తోన్న వశిష్ఠ.. నందమూరి ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..
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