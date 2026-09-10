Socio Fantacy Subject Mokshu - Vassishta movie: వశిష్టతోనే మోక్షు ఫస్ట్ మూవీ కన్ఫామ్ అయిపోయింది. మరి ఆ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది..? మోక్షజ్ఞ మొదటి సినిమాలో ఎలాంటి విశేషాలు ఉండబోతున్నాయనేది ప్రేక్షకుల్లో విపరీమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాలో బాలయ్య కూడా నటిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్ాయి.
ఓ వైపు తన సినిమాలు చేసుకుంటూనే.. తనయుడి సినిమా గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు బాలయ్య. గత రెండేళ్లుగా వారసుడిని పరిచయం చేయాలని చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఎందుకో ఏది సెట్ కాలేదు. అన్నీ ఓకే అయినట్లే అవుతున్నా.. చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడుతున్నాయి. ఆ మధ్య ప్రశాంత్ వర్మతో ప్రాజెక్ట్ కన్ఫర్మ్ అయినా.. లాస్ట్ మినిట్లో ఎక్కడో తేడా కొట్టడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది.
మోక్షు కోసం సోషియో ఫాంటసీ సబ్జెక్ట్..
మోక్షజ్ఞ మొదటి సినిమా కోసం ముందు నుంచి మనం చెప్పినట్లుగానే వశిష్ట రంగంలోకి దిగాడు. విశ్వంభర సినిమా విడుదలకు రెడీ అవుతున్న వేళ.. నందమూరి వారసుడిని పరిచయం చేసే బాధ్యత ఈ దర్శకుడు తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు. నవంబర్ చివరి వారంలో ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం కానుంది. అప్పటి నుంచే రెగ్యులర్ షూట్ కూడా షురూ కానుంది. సోషియో ఫాంటసీగా ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా శ్రీదేవి చిన్న కూతురు ఖుషీ కపూర్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్టు సమాచారం.
బాలయ్య కెమియో రోల్..
బాలయ్య దగ్గరుండి మరీ మోక్షజ్ఞ కథ సిద్ధం చేయించడమే కాకుండా.. ఓ కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే నందమూరి కంపౌండ్లో కళ్యాణ్ రామ్కు ‘బింబిసార’ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ ఇచ్చిన ట్రాక్ రికార్డు వశిష్ట సొంతం. ఇప్పుడు మోక్షుతో సినిమా చేయబోతున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. మరి ఈ సినిమాతో మోక్షజ్ఞ ఎలాంటి సంచలనాలు క్రియేట్ చేయబోతున్నాడో వెయిట్ అండ్ సీ.
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