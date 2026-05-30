Tejeswini Nandamuri Dance Video: నందమూరి బాలకృష్ణ కూతుర్ల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. పెద్ద కూతురు బ్రహ్మణి ఇప్పటికే వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తోండగా.. చిన్న కూతురు తేజస్విని కూడా నిర్మాతగా, క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా సినీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తుంది. అయితే ఒకప్పుడు మీడియాకు, సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న తేజస్విని.. గత కొన్నాళ్ల నుండి ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటూ, తన అప్డేట్స్ని ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేస్తుంది. తాజాగా తేజస్విని చేసిన ఓ డ్యాన్స్ వీడియో నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవల కొన్ని రోజుల క్రితం తేజస్విని ఓ జ్యువెల్లరీ యాడ్లో నటించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అంతేకాకుండా బాలయ్య బాబు చేసిన అన్స్టాపబుల్ షోకి కూడా తేజస్విని పనిచేసింది. ఇక ఇప్పుడు తనలో ఉన్న మరో టాలెంట్ని బయట పెట్టేసింది తేజస్విని. ఓ కొరియోగ్రాఫర్తో కలిసి తేజస్విని తను చేసిన డ్యాన్స్ వీడియోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు అది కాస్తా నెట్టింట్లో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతోంది.
తన డ్యాన్స్ స్టెప్పులతో తేజస్విని అదరగొట్టేసింది. తేజస్వినిలో ఉన్న ఈ ట్యాలెంట్కి నందమూరి అభిమానులు అయితే ఫిదా అయిపోతున్నారు. డ్యాన్స్ ఓ రేంజ్లో ఉందంటూ.. చూడటానికి చాలా ప్రొఫెషనల్ డ్యాన్సర్లా చేస్తున్నారంటూ.. నందమూరి ఫ్యాన్స్ వీడియో కింద రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
మొత్తానికైతే మొన్న యాక్టింగ్, ఇవాళ డ్యాన్స్తో నందమూరి బాలకృష్ణ కూతురు తేజస్విని కూడా.. తన ట్యాలెంట్స్తో అభిమానులను మెప్పిస్తుంది. ఏదో ఒకరోజు సిల్వర్ స్క్రీన్పై తేజస్విని కనిపించినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. మీరు కూడా బాలయ్య కూతురు తేజస్విని డ్యాన్స్ వీడియో చూసేయండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.