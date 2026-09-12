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Nandana Wild Card Entry: బిగ్‌బాస్‌ హోస్‌లోకి నందన వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ..ఏకంగా రూ.2 లక్షలు ఆఫర్ చేసిన బిగ్‌బాస్ టీమ్!

Bigg Boss 10 Nandana Wild Card Entry: లండన్‌లో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని లక్షల రూపాయల మోసాలకు పాల్పడిందనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రముఖ యూట్యూబర్ నందన ఇటీవల హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో పోలీసులకు చిక్కారు. అయితే ఈమె 'బిగ్ బాస్ 10' షోలో వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్‌గా అడుగుపెట్టేందుకు కళ్లు చెదిరే పారితోషికం ఆఫర్ రావడం వల్లే ఆమె ఇండియాకు వచ్చిందని సమాచారం. అయితే, ఈ ఎంట్రీపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవ్వడమే కాకుండా రాజకీయ హెచ్చరికలు కూడా రావడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:55 AM IST
Nandana Wild Card Entry: బిగ్‌బాస్‌ హోస్‌లోకి నందన వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ..ఏకంగా రూ.2 లక్షలు ఆఫర్ చేసిన బిగ్‌బాస్ టీమ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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