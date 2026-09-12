Bigg Boss 10 Nandana Wild Card Entry: సోషల్ మీడియాలో 'నందూస్ వరల్డ్' పేరుతో వీడియోలు చేస్తూ నందన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విశేష గుర్తింపు పొందింది. ఆమె యూట్యూబ్ ఛానెల్కు సుమారు 28 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. ఈ ప్రజాదరణతోనే ఈ ఏడాది సంక్రాంతి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'లో క్యామియో పాత్రలో మెరిసి వెండితెరపై కూడా సందడి చేసింది. అయితే ఈమె ఇప్పుడు బిగ్బాస్ రియాలిటీ షోలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.
ఉద్యోగాల పేరుతో ఆరోపణలు, అరెస్ట్..
అయితే, లండన్ వేదికగా నిరుద్యోగులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామంటూ ఆశ చూపించి, తన భర్తతో కలిసి నందన లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసిందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో బాధితులు వరుస కేసులు నమోదు చేయడంతో పోలీసులు ఆమెపై 'లుకౌట్ నోటీసులు' జారీ చేశారు. తాజాగా ఆమె లండన్ నుంచి ఇండియాకు రాగా, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు
'బిగ్ బాస్ 10'లో భారీ రెమ్యునరేషన్..
కోర్టు కేసులు నడుస్తున్నప్పటికీ, నందన ఇండియాకు రావడానికి వెనుక 'బిగ్ బాస్ 10' రియాలిటీ షో ఆఫర్ ఉందనే ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ కోసం బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు ఆమెకు వారానికి సుమారు రూ.2 లక్షల రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేశారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, సోషల్ మీడియా నిరసన..
మోసం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆమెను బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి పంపడంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. కాంగ్రెస్ నాయకులు సైతం ఈ అంశంపై ఘాటుగా స్పందిస్తూ, నందనను బిగ్ బాస్లోకి తీసుకుంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని నిర్వాహకులకు, షో హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జునకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇన్ని వివాదాలు, రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, చట్టపరమైన చిక్కుల మధ్య నందన నిజంగానే వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా బిగ్ బాస్ 10లోకి అడుగుపెడుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది.
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