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14 ఏళ్ల తర్వాత నంది అవార్డుల పండుగ.. తెరవెనక చక్రం తిప్పిన వ్యక్తి అతనేనా..!!

AP Nandi Awards: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నంది అవార్డుల పండుగ నిర్వహించాలని అధికార యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. 13  నుంచి 14 యేళ్లుగా  పెండింగులో ఉన్న అవార్డుల ప్రధానోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించబోతున్నారు. తెనాలి వేదికగా నంది అవార్డుల పండుగ జరపాలని ప్రభుత్వం సన్నాహాలు పూర్తిచేసింది. సినిమా, టీవీ, నాటక రంగాలకు ఇచ్చే నంది అవార్డు ప్రదానోత్సవాలను డిసెంబరు 15 నుంచి జనవరి 18లోపు నిర్వహించే విధంగా షెడ్యూలు రూపకల్పన చేస్తున్నారు. వివిధ రంగాలనుంచి నామినేషన్లను స్వీకరించి, అవార్డుల ఎంపికకోసం ప్రత్యేక కమిటీలను నియమించాలని అధికార యంత్రాంగం కసరత్తుచేస్తోంది.దీని వెనక చక్రం తిప్పింది ఎవరు..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 24, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:30 PM IST
14 ఏళ్ల తర్వాత నంది అవార్డుల పండుగ.. తెరవెనక చక్రం తిప్పిన వ్యక్తి అతనేనా..!!
Image Credit: Nandi Awards Resume (ZEE News Telugu /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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