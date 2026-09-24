/14 ఏళ్ల తర్వాత నంది అవార్డుల పండుగ.. తెరవెనక చక్రం తిప్పిన వ్యక్తి అతనేనా..!!

Nandi Awards Resume: ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు సినీ, నాటకరంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేలా బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. నంది అవార్డులకు దరఖాస్తుల స్వీకరణకు సంబంధించిన రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నంది అవార్డులకు ఊతమొచ్చింది. సినిమా, టీవీ, నాటక రంగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలకు, ప్రతిభావంతులను గుర్తించి సత్కరించే సాంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబునాయుడు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. తక్షణమే స్పందించిన అధికార యంత్రాంగం ఈ సంవత్సరం డిసెంబరు మూడో వారంలో అవార్డుల ప్రధానోత్సవం నిర్వహించాలని సంకల్పించింది.
14 యేళ్ల నంది అవార్డులకు మోక్షం..
సినిమా, టీవీ, రంగస్థల నాటక రంగాలకు అవార్డులను 14సంవత్సరాలనుంచి అవార్డులు ఇచ్చే సాంప్రదాయం సందిగ్ధంలో పడింది. రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యం, కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నంది అవార్డులపై పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టలేదు. రోజులు గడిచాయి. ప్రభుత్వాలు మారాయి. పాలకులు మారారు. నంది అవార్డుల ప్రధానోత్సవం అటకెక్కింది. అప్పట్లో 2012, 2013, 2014 యేడాదిలకు గాను అవార్డులను ప్రకటించింది. అప్పట్లో పెద్ద ఇష్యూ అయింది. తాజాగా చంద్రబాబు భరత్ భూషణ్.. ఏపీ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ చైర్మన్గా నియమించిన తర్వాత ఆయన బాలయ్యతో మాట్లాడి ఈ అవార్డుల పునరుద్ధరించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు సమాచారం.
సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు..
2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సంకల్పించింది. సీఎం చంద్రబాబునాయుడు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలోనూ, మంత్రి వర్గ సమావేశంలోనూ ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. అంతేకాదు నంది అవార్డుల పండుగ నిర్వహణకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. నంది అవార్డులను ఇవ్వకుండా ఎప్పటినుంచి ఆపేశారో... అప్పటినుంచి ఇప్పటి దాకా సినిమా, టీవీ, నాటక రంగాల్లో ప్రతిభావంతులను, సామాజిక చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ప్రదర్శనలను, ప్రతిభావంతులైన కళాకారులను నంది అవార్డులకు ఎంపిక చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతికశాఖ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. అమరావతి సచివాలయంలో రాష్ట్ర చలన చిత్ర, టీవీ, నాటక రంగ అభివృద్ధి సంస్థ ఎండీ విశ్వనాథన్తో కలసి మంత్రి దుర్గేశ్,ఏపీ సిని, టీవీ నాటక రంగ చైర్మన్ భరత్ భూషణ్ విలేకరుల సమావేశంలో నంది నాటకోత్సవాల వివరాలను వెల్లడించారు.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ..
2012 నుంచి 2024 వరకు పెండింగ్లో ఉన్న నంది ఫిల్మ్, టెలివిజన్ అవార్డులతో పాటు 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన అవార్డులను కూడా ప్రకటించనున్నారు. సినిమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవాన్ని 2026 డిసెంబర్లో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అవార్డుల ఎంపిక కోసం ఈ నెలలోనే ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విశాఖలో సినిమా అవార్డులు, తిరుపతిలో టీవీ అవార్డులు, నంది నాటకోత్సవాలు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో నిర్వహించాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
ప్రతిష్టాత్మకంగా నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవాలు..
డిసెంబరు మూడో వారంలో సినిమా, టీవీ రంగాల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనలు ఎంపిక చేసి అవార్డులను ప్రధానం చేస్తారు. వచ్చే ఏడాది 2027 జనవరిలో తెనాలి వేదికగా నంది నాటకోత్సవాలు, కందుకూరి పురస్కారాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. 2012 నుంచి 2024 వరకు పెండింగ్లో ఉన్న నంది అవార్డులతోపాటు, అవార్డులను ఒకేసారి నిర్వహించేందుకు తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇక 2013 నుంచి 2024 కాలానికి చెందిన నంది, జాతీయ ఫిల్మ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నవంబర్ 2026లో విజయవాడలో నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొంది.
తిరుపతిలో టీవీ నంది అవార్డులు..
2017-2024, 2025 సంవత్సరాల నంది అవార్డులకు సంబంధించి జ్యూరీ కమిటీల ఏర్పాటును నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. నంది అవార్డులకోసం నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించి, రాజకీయ పైరవీలతో సంబంధం లేకుండా అవార్డులకు అర్హులైన వారిని ఎంపిక చేయాలని అధికార యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తోంది. 2017-2024 యేడాదికి నాలుగు అవార్డులను ఇవ్వనున్నారు. 2025 అవార్డుల విజేతల జాబితాను నవంబర్ 2026లో అధికారికంగా ప్రకటించాలని ఉత్తర్వుల్లో వెల్లడించింది.
విశాఖలో సినిమా నంది అవార్డులు..
2017 నుంచి 2024 సంవత్సరాలకు సంబంధించి ప్రతి ఏడాదికి గాను 1వ, 2వ ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్లు, రెండు స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను మాత్రమే అందజేయనున్నట్టు ఉత్వర్వుల్లో పేర్కొంది. టీవీ విభాగంలో 2012-2024 కాలానికి ప్రతి ఏటా 1వ, 2వ ఉత్తమ మెగా సీరియళ్లు, రెండు స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రదానం చేయనున్నారు. నంది ఫిల్మ్ అవార్డులు 2012-2024 ,2025 వేడుకను డిసెంబర్ 2026లో అమరావతి/విజయవాడలో నిర్వహించనున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో వెల్లడించింది. అలాగే, నంది టీవీ అవార్డుల (2017-2024 & 2025) ప్రదానోత్సవాన్ని డిసెంబర్ 2026లో తిరుపతిలో నిర్వహించనున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
సినిమా, టీవీ, నాటకరంగాలకు అవార్డులు..
కందకరి అవార్డుల సంఖ్యను మూడునుంచి ఐదు పెంపుదల చేశారు. గతంలో ముగ్గురికి మాత్రమే నాటకరంగ అవార్డులు ఇచ్చేవారు. ఇపుడు ఐదుగురిని ఎంపికచేసి కందుకూరి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులు ఇవ్వాలని సంకల్పించారు. ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల నగదు చెక్కులతో సత్కరిస్తారు. స్థానం నరసింహారావు, ఆచార్య ఆత్రేయ, గరికపాటి రాజారావు, బండారు రామారావు వంటి నాటకరంగ దిగ్గజాల పేర్లతో ఈ పురస్కారాలు ప్రధానం చేస్తారు.
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