Ugli story Review: ‘అగ్లీ స్టోరీ'మూవీ రివ్యూ రేటింగ్ పబ్లిక్ టాక్..

మూవీ రివ్యూ: అగ్లీ స్టోరీ (Ugli Story)
నటీనటులు : నందు, అవికా గోర్, రవితేజ మహాదాస్యం, శివాజీ రాజా మరియు ప్రజ్ఞా నయన్
ఎడిటింగ్ : శ్రీకాంత్ పట్నాయక్
సంగీతం: శ్రవణ్ భరద్వాజ్
కెమెరా: శ్రీసాయికుమార్ దారా
బ్యానర్ : రియా జియా ప్రొడక్షన్స్
ప్రొడ్యుసర్ : సుభాషిని, కొండా లక్ష్మణ్
కథ, స్క్రీన్ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వం: ప్రణవ స్వరూప్
విడుదల తేది: 22-5-2026
నందు హీరోగా సెలెక్టెడ్ మూవీస్ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా అవికా గోర్ కథానాయికగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అగ్లీ స్టోరీ’. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారమే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ అంచనాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే:
నేహా (అవికా గోర్) చిన్నపుడు తల్లిదండ్రులు కాలం చేస్తారు. దీతో ఆమె మావయ్య (శివాజీ రాజా) దగ్గర పెరుగుతుంది. అయితే చిన్ననాటి నుంచే కార్తీక్ (నందు) అవికాను ఇష్టపడతాడు అనేకంటే ఆమెపై కామం పెంచుకుంటాడు. కానీ నేహా మాత్రం గౌతమ్ (రవితేజ మహాదాస్యం)ను లవ్ చేస్తుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కార్తీక్ సైకోలా మారిపోతాడు. తనకు ఇష్టం లేకపోయినా నేహా చివరకు కార్తీక్ను మ్యారేజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకున్న నేహా జీవితం పెళ్లి తర్వాతఎలాంటి టర్న్ తీసుకుంది. తన సైకో భర్త నుంచి నేహా విముక్తి పొందిందా.. ఈ క్రమంలో గౌతమ్ పాత్ర ఏమిటనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
సినిమా ప్రధానంగా టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఈ సినిమాలో ఉంది. ముఖ్యంగా సైకో మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్లు తమకు దక్కిన వాటిపై ఎలా రియాక్ట్ అవుతారనే విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య కాపురం అనేది ఇద్దరి మధ్య పరస్పర అవగాహనపై ఆధారపడి ఉన్నదనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ లో హీరో సైకోయిజంపై ఫోకస్ పెట్టారు. దీంతో కథ ఫ్లో అక్కడక్కడ దెబ్బ తిన్నట్టు కనబడుతుంది. ఇంటర్వెల్ తర్వాత దర్శకుడు ట్రాక్ మీదికి వచ్చాడు. క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్తో ప్రేక్షకులకు సాటిస్పై అయ్యేలా చేయడం చెప్పుకోదగ్గ అంశం. ముఖ్యంగా ఇష్టంలేని పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న ఆడవాళ్లు ఈ సినిమా స్టోరీకి కనెక్ట్ అవుతారు. దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ తీసుకున్న కథ, ట్రీట్మెంట్ బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్య అంగీకారం లేకుండా చేసే శృంగారంపై డైరెక్టర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. సినిమా నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. శ్రవణ్ భరద్వాజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది.
నటీనటుల నటన :
‘అగ్లీ స్టోరీ’ సినిమాలో నందు నటన ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సైకో భర్త పాత్రలో ఆయన పూర్తిగా జీవించాడు. నిజంగానే నందూ సైకోనా అనే రీతిలో నటించి మెప్పించాడు. అతని క్యారెక్టర్ చూస్తూ నిజంగా అసహ్యంగా అనిపించేలా చేశాడు. అవికా గోర్ కూడా ఎమోషనల్ పాత్రలో మంచి నటన కనబరిచింది. బాధపడే భార్యగా ఆమె పాత్రకు ఆడియన్స్ ఇట్టే కనెక్ట్ అవుతారు.
శివాజీ రాజా తనకు అలవాటైన పాత్రలో మంచి నటన కనబరిచాడు. రవితేజ మహాదాస్యం ప్రేమికుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘అగ్లీ స్టోరీ’ ఆలోచింపజేసే ఎమోషనల్ సైకలాజికల్ డ్రామా..
రేటింగ్ : 2.75/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.