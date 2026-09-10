The Paradise Release Dailema: ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాపై ఉన్న అంచనాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ మూవీ హిట్టైతే నాని రేంజ్ మారడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే రెండు రిలీజ్ డేట్స్ను మార్చుకుంది. చివరగా సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. తాజాగా ఈ డేట్లో ఈ సినిమా రావడం అనుమానమే అంటున్నారు మేకర్స్. అవును ‘ప్యారడైజ్’ మూవీ మరోసారి వాయిదా పడిందనే వార్తలు వస్తున్న వేళ.. అంతా అబద్ధమే అని కొట్టి పారేస్తున్నారు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల. కచ్చితంగా ఆన్ టైమ్లోనే షేర్ వస్తున్నాడంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సెప్టెంబర్ 24 నుంచే జడల్ జమానా షురూ అవుతుందని కాన్ఫిడెన్స్గా చెబుతున్నారు.
ప్యారడైజ్ కోసం ప్లాన్ A & B..
ప్యారడైజ్ రిలీజ్ వెనక ప్లాన్ A,B ఉన్నాయి. ఒకవేళ చెప్పినట్లుగా సెప్టెంబర్ 24న నాని సినిమా వస్తే.. అక్టోబర్ 2న రావాల్సిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ వారం ఆలస్యంగా అక్టోబర్ 2న కాకుండా అక్టోబర్ 9న రానుంది. ఇది ప్లాన్ A. ప్లాన్ B ఏంటంటే.. ఒకవేళ చివరి నిమిషంలో ఏదైనా టెక్నికల్ రీజన్స్తో నాని సినిమా వాయితే పడితే అక్టోబర్ 1కి రానుంది ప్యారడైజ్.. అప్పుడు వెంకీ సినిమా చెప్పినట్లుగానే అక్టోబర్ 2నే వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్యారడైజ్కు ఆదర్శ కుటుంబంతో పోటీ..
ఒకవేళ ప్యారడైజ్ వాయిదా పడితే.. వెంకీ ‘ఆదర్శ కుటుంబం’తో పోటీ పడాల్సిందే. అలా కాకుండా ఆన్ టైమ్ వస్తే.. నాని కోసం వెంకీ సినిమాను వారం వాయిదా వేస్తారు. ఈ రెండు సినిమాలకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా దాదాపు ఒకరే ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పుడిక బాల్ ప్యారడైజ్ కోర్టులోనే ఉంది. మరి దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల చెప్పినట్టుగానే జడల్ చెప్పిన సమయానికే థియేటర్స్లోకి వస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి.
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