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ప్యారడైజ్ అనుకున్న డేట్‌కు వస్తుందా.. నాని సినిమా విసయంలో ఏం జరగుతుంది..

The Paradise Release Date: నాని హీరోగా నటిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’  సినిమా డేట్‌కు విడుదల అవుతుందా.. లేదంటే మరోసారి వాయిదా పడుతుందా అనే విషయం ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌‌గా మారింది.  దీనికి మేకర్స్ ప్యారడైజ్ రిలీజ్‌కు సంబంధించిన అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అయితే దీనిలో పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:10 AM IST
ప్యారడైజ్ అనుకున్న డేట్‌కు వస్తుందా.. నాని సినిమా విసయంలో ఏం జరగుతుంది..
Image Credit: Nani Paradise (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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