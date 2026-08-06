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నాని ‘ప్యారడైజ్’ టీజర్ టాక్.. అంతా రక్తపాతం.. కేజీఎఫ్‌కు మరో నఖలు..

Paradise Teaser Talk: నాని హీరోగా నటిస్టోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘ప్యారడైజ్’.  శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే కేజీఎఫ్ సహా పలు చిత్రాలను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:36 PM IST
నాని ‘ప్యారడైజ్’ టీజర్ టాక్.. అంతా రక్తపాతం.. కేజీఎఫ్‌కు మరో నఖలు..
Image Credit: Paradise Teaser Talk Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నాని ‘ప్యారడైజ్’ టీజర్ టాక్.. అంతా రక్తపాతం.. కేజీఎఫ్‌ను మరో నఖలు..
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