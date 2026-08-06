Paradise Teaser Talk Review: నాచురల్ స్టార్ నాని ఇపుడు అంతా నాచురల్ స్టార్ అయిపోతున్నాడు. తన మార్క్ సినిమాలను విడిచిపెట్టి మాస్ హీరోగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ‘దసరా’ సినిమాతో మాస్ హీరోగా వీరంగం చేసిన నాని.. ఆ తర్వాత ‘హాయి నాన్న’ మూవీతో మళ్లీ క్లాస్ సినిమా చేశాడు. ఆ తర్వాత ‘హిట్ 3’ తో మరోసారి మాస్ హీరోగా వెండితెరపై ఊచకోత కోసాడు. ఇపుడు దసరా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ‘ప్యారడైజ్’ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా చూస్తుంటే.. గతంలో వచ్చిన నాయకుడు, లంకేశ్వరుడు, కాలా, కేజీఎఫ్ మూవీలను తలపిస్తుంది. ఈ సినిమా కూడా 70s బ్యాక్ గ్రౌండ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది.
అణగారిన వర్గాలపై ఓ వర్గం పెత్తందార్లు చేసే అరాచకాలపై తిరుగుబాటు చేసిన ఓ వీరుడి కథగా ఈ సినిమా ఉండనుంది. మొత్తంగా శ్రీకాంత్ తన మార్క్ మాస్ మసాలాతో నానిని సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఊర మాస్గా చూపించబోతున్నాడు. మొత్తంగా నానితో ఊచకోత కోయించాడు. మొత్తంగా నాని.. రెండు జడలతో సరికొత్త ఆహార్యంతో కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తంగా ‘ప్యారడైజ్’ మూవీతో ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ను టార్గెట్ చేస్తున్నాడు. కంటెంట్ బాగుంటే ప్యాన్ ఇండియాను షేక్ చేసే అవకాశాలైతే ఉన్నాయి.
ఇక ప్యారడైజ్ తర్వాత నాని పూర్తిగా మాస్ హీరోగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడా అనేది చూడాలి. ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు విలన్గా యాక్ట్ చేస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ట్రైలర్లో కొన్ని డైలాగ్స్ మాత్రమే పెట్టారు. మరి నాని హీరోయిజానికి మోహన్ బాబు విలనిజం ఎలా ఉంటుందనేది వెండితెరపై చూడాల్సిందే. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 24న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాళీ, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. నాని సరసన కాయాదు లోహార్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని నిర్మిస్తున్నారు.
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