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Nani: సంవత్సరం పాటు అన్నం మానేసి మరి పోరాడిన నాని.. ఎందుకో తెలుసా?

Nani: సినీ పరిశ్రమలో ఎలాంటి కుటుంబ నేపథ్యం లేకుండా విజయం సాధించడం అంత సులభం కాదు. కానీ కష్టపడితే ఏ కల అయినా నిజం అవుతుందని నిరూపించిన హీరోల్లో న్యాచురల్ స్టార్ నాని ఒకరు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, ఇప్పుడు హీరోగా, నిర్మాతగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:46 PM IST
Nani: సంవత్సరం పాటు అన్నం మానేసి మరి పోరాడిన నాని.. ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: Natural Star Nani(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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