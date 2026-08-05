/Nani: సంవత్సరం పాటు అన్నం మానేసి మరి పోరాడిన నాని.. ఎందుకో తెలుసా?

Nani:నాని మొదట్లో దర్శకుడిగా మారాలనే లక్ష్యంతో సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టారు. అవకాశం కోసం అనేక కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగారు. ఎంతోకాలం ఎదురుచూసినా వెంటనే అవకాశం రాలేదు. అయినా ఆయన వెనక్కి తగ్గకుండా తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాని తన ప్రారంభ రోజుల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసే సమయంలో చాలా మంది బయటకు వెళ్లిపోతారని, అప్పుడు తాను కూడా బయటకు వెళ్తే ముఖ్యమైన వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం కోల్పోతానని భావించానని తెలిపారు. అందుకే చాలా నెలల పాటు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకుండా కార్యాలయాల దగ్గరే వేచి ఉండేవాడినని చెప్పారు.
ఆ పట్టుదల, సహనం చూసిన సినీ ప్రముఖులు చివరకు ఆయనకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అవకాశం ఇచ్చారని నాని వెల్లడించారు. తన కల కోసం చిన్న చిన్న కష్టాలను కూడా లెక్కచేయలేదని ఆయన మాటల్లో తెలుస్తుంది. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేసిన తర్వాత నానికి హీరోగా అవకాశం వచ్చింది. "అష్టా చెమ్మా" సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన ఆయన మొదటి సినిమాతోనే ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత వరుస విజయాలతో స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. సహజమైన నటనతో కుటుంబ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ప్రేమ కథలతో పాటు యాక్షన్ సినిమాల్లో కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించారు.
ప్రస్తుతం నాని హీరోగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. కొత్త కథలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన నటిస్తున్న "ది ప్యారడైజ్" సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన ప్రచార గీతానికి కూడా మంచి స్పందన లభిస్తోంది.
నాని ప్రయాణం ఎంతోమంది యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. అవకాశాలు వెంటనే రాకపోయినా, లక్ష్యంపై నమ్మకం ఉంచి కష్టపడితే విజయం తప్పకుండా దక్కుతుందని ఆయన జీవితం చెబుతోంది. పట్టుదల, సహనం, అంకితభావం ఉంటే సాధారణ వ్యక్తి కూడా స్టార్గా ఎదగవచ్చని నాని మరోసారి నిరూపించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook