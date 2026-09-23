/టాలీవుడ్ టైర్ 2 హీరోస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. నాని ‘ప్యారడైజ్’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

Tollywood Tier 2 Heroes: ప్రస్తుతం తెలుగులో టైర్ 2 హీరోల పరంగా నాని అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. క్లాస్ ఫ్యామిలీ హీరో ఇమేజ్ నుంచి మాస్ హీరోగా తనను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాడు. ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీతో తన కెరీర్లోనే అతి ఎక్కువ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓ రకంగా ‘ది ప్యారడైజ్’ నాని కెరీర్కు అత్యంత కీలకమైన చిత్రం అని చెప్పాలి.
ప్యారడైజ్ (Paradise): నాని కథానాయకుడిగా శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కిన మూవీ ‘ది ప్యారడైజ్’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఈ మూవీపై అంచనాలు పెంచేలా చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా ఏకంగా రూ. 101.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. నాని గత సినిమాలతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ. టైర్ 2 హీరోల్లో ఈ రేంజ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
లైగర్ (Liger): పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్లో విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'లైగర్'. హీరోగా విజయ్ దేవరకొండకు ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 88.40 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఖుషీ (Khushi): విజయ్ దేవరకొండ, సమంత జోడిగా యాక్ట్ చేసిన ‘ఖుషీ’. శివ నిర్వాణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 52.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
దసరా : (Dasara)
శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో నాని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దసరా’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
డబుల్ ఇస్మార్ట్ :(Double Ismart)..
పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్లో రామ్ పోతినేని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘డబుల్ ఇస్మార్ట్’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.48 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
స్కంధ : (Skanda)..
రామ్ పోతినేని హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘స్కంధ’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా రూ.46.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఫ్యామిలీస్టార్.. (Family Star) విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా పరశురామ్ పేట్ల దర్శకత్వంలో 0తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఫ్యామిలీ స్టార్’. దిల్ రాజు నిర్మించారు.మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 43 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
అఖిల్..(Akhil)..
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖిల్’. ఈ సినిమా అప్పట్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 42 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
సరిపోదా శనివారం: (Saripodha Sanivaram):
నాని హీరోగా వివేక్ ఆత్రేయ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 41 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం హిట్ అందుకోవాలంటే రూ. 42 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిందే.
ది వారియర్ : (The Warrior)..
రామ్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా ‘ది వారియర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 38.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఏజెంట్: (Agent)..
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా ముమ్ముట్టి మరో హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఏజెంట్’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.36.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
డియర్ కామ్రేడ్ (Dear Comrade): ‘గీత గోవిందం’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న హీరో, హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'డియర్ కామ్రేడ్'. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 34.60 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
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