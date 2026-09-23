Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /టాలీవుడ్ టైర్ 2 హీరోస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. నాని ‘ప్యారడైజ్’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

టాలీవుడ్ టైర్ 2 హీరోస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. నాని ‘ప్యారడైజ్’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

Tier 2 Heroes Pre Release business: తెలుగులో టాప్ హీరోల తర్వాత నాని, విజయ్ దేవరకొండలు టైర్ 2 హీరోస్ లో అగ్ర స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. వీరి సినిమాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా అదే రేంజ్ లో జరుగుతున్నాయి. తాజాగా నాని కథానాయకుడిగా నటించిన ‘ప్యారడైజ్’ సినిమా అదే రేంజ్ లో ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా టైర్ 2 హీరోల ప్రీ రిలీజ్ ల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:12 PM IST
టాలీవుడ్ టైర్ 2 హీరోస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. నాని ‘ప్యారడైజ్’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..
Image Credit: Tollywood Tier 2 Heroes Pre Release Business (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
టాలీవుడ్ టైర్ 2 హీరోస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్.. నాని ‘ప్యారడైజ్’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..
2
3
4
5