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Nani The Paradise: నాని కెరీర్‌లో ఇదే మొదటిసారి..రవితేజ ఎంట్రీతో మారిన ది ప్యారడైజ్ లెక్కలు !

Nani The Paradise:నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ది ప్యారడైజ్ మరోసారి వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఒకసారి విడుదల తేదీ మారిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఆగస్టు 21న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, తాజాగా మరోసారి పోస్ట్‌పోన్ అవుతుందనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:06 AM IST
Nani The Paradise: నాని కెరీర్‌లో ఇదే మొదటిసారి..రవితేజ ఎంట్రీతో మారిన ది ప్యారడైజ్ లెక్కలు !
Image Credit: paradise(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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The Paradise: నాని కెరీర్‌లో ఇదే మొదటిసారి..రవితేజ ఎంట్రీతో మారిన ది ప్యారడైజ్
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