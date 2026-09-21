/‘ది ప్యారడైస్’ఫస్ట్ రివ్యూ.. నాని ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

The Paradise movie Censor Review: ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క. ఇకపై మరో లెక్కలా ఉంది నాని. సినిమా సినిమాకు తన రేంజ్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. టైర్ 2 హీరోల్లో అగ్ర స్థానంలో ఉన్న నాని.. ఇపుడు బడా టైర్ వన్ హీరోల సరసన నిలబడుతున్నాడు. అంతేకాదు ‘ది ప్యారడైజ్’ థియేట్రికల్ బిజినెస్ కూడా నాని సినీ కెరీర్లో కనీవినీ ఎరగని రేంజ్లో జరుగుతుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 101 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా హిట్ కొట్టాలంటే దాదాపు రూ. 102 కోట్ల షేర్.. (రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టాల్సిందే.
నాని కెరీర్లో హైయ్యెస్ట్ థియేట్రికల్ బిజినెస్..
ఒక్క తెలంగాణలోనే రూ. 34 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. ఇక రాయసీలమలో రూ. 10 కోట్లు.. మిగిలిన కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ. 30.6 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా తెలంగాణ+ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిపి రూ. 74.60 కోట్ల వరకు బిజినెప్ చేసింది. ఓ రకంగా నాని కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ అని చెప్పాలి. బడా టైర్ వన్ హీరోల రేంజ్లో నాని సినిమాకు బిజినెస్ జరగడం చూసి ట్రేడ్ వర్గాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. సస
కర్ణాటక+ రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిపి రూ. 10 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 16.50 కోట్లు రాబట్టింది. ఇక నార్త్ అమెరికాలో ఇప్పటి వరకు ప్రీ సేల్స్ వన్ మిలియన్కు దగ్గరగా వచ్చింది.ఇక బుక్ మై షోలో ఈ సినిమాకు గంటలకు యావరేజ్గా 15 వేల టిక్కెట్స్ అమ్ముడు పోతున్నాయంటే ఈ సినిమాపై ఆడియన్స్లో ఏ రేంజ్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో అర్ధమవుతుంది.
సెన్సార్ రివ్యూ..
తాజాగా ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాకు ‘A’ సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు. ఈ సినిమాలో మితిమీరిన హింస పాళ్లు ఎక్కువగా ఉంది. ఫ్యామిలీస్తో చూడటం కష్టమే అంటున్నారు. మరోవైపు మాస్ సీ సెంటర్స్ ఆడియన్స్ కోరుకునే అంశాలు.. సెంటిమెంట్.. ఎమోషనల్ సీన్స్కు కొదవలేదంటోంది. చాలా రోజులు తర్వాత మోహన్బాబులోని విలనిజం మరోసారి ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాతో తెలుస్తుందన్నారు. ‘షికంజా మాలిక్’ పాత్రలో మోహన్ బాబు పాత్రతోనే నాని క్యారెక్టర్ ఏలివేషన్ వచ్చేలా రాసుకున్న సీన్స్ ఆడియన్స్కు గూస్ బంప్స్ తెప్పించడం ఖాయం అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే ఫైట్ సీన్ గూస్ బంప్స్ అని చెబుతున్నారు. ఇక ప్యారడైజ్కు తిరుగులేని రాజు అయిన తర్వాత నాని ఏం చేశాడనేది తెరపై చూడాల్సిందే అని చెబుతున్నారు. ఏష నాగుల పాటతో పాటు మరో రెండు పాటలు మాస్కు కిక్ ఎక్కించడం ఖాయం అంటున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత నానిని నాచురల్ స్టార్ బిరుదును ఒదులుకోవాల్సిందే అని చెబుతున్నారు. ఇకపై పూర్తి స్థాయి మాస్ హీరోగా నాని ఈ సినిమాతో స్థిరపడి పోయినట్టే అని చెబుతున్నారు.
ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..
మొత్తంగా మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18 కోట్ల నుంచి రూ. 20 కోట్ల మధ్య షేర్ రాబట్టే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తుంది. ఓ రకంగా బడా హీరోలకు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా నాని సినిమాపై క్రేజ్ ఓ రేంజ్లో ఉంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల గత చిత్రంతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన మాస్ ఇమేజ్ను సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు నానితో కలిసి మరింత వైల్డ్, రా, ఇంటెన్స్ వరల్డ్ను చూపించబోతున్నారనే ప్రచారం సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.
పూర్తి భిన్నమైన పాత్రలో నాని..
ఇక ఈ సినిమాలో నాని పోషిస్తున్న పాత్ర కూడా ఆయన గత సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. . ముఖ్యంగా నాని క్యారెక్టర్లోని బోల్డ్నెస్, డైలాగ్ డెలివరీ, ఊరమాస్ యాటిట్యూడ్ సినిమాకు మెయిన్ అట్రాక్షన్. ఇప్పటివరకు నాని చేసిన పాత్రలతో పోలిస్తే ఈ క్యారెక్టర్లో మరో కొత్త షేడ్ను చూడబోతున్నామని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో నాని సరసన కయాదు లోహార్ నటిస్తోంది.
రాఘవ్ జుయాల్, తనికెళ్ల భరణి, సంపూర్ణేష్ బాబు, బాబు మోహన్, సోనాలి కులకర్ణి తదితరులు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భారీ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు బలమైన క్యారెక్టర్స్, మాస్ ట్రీట్మెంట్, ఇంటెన్స్ డ్రామా సినిమాకు హైలైట్గా నిలిచేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న ఈ పాన్-ఇండియా మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
మొదటి రోజు ఎంతటి ఓపెనింగ్ సాధిస్తుంది? నాని కెరీర్లో కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందా? అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవేళ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తే తొలి వీకెండ్లో కలెక్షన్లు మరో రేంజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి విడుదలకు ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్తో ‘ది ప్యారడైజ్’ హంగామా షురూ అయింది. ఇప్పుడు టాకీస్లలో ఈ చిత్రం సినిమా ఎలాంటి రచ్చ చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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