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‘ది ప్యారడైస్’ఫస్ట్ రివ్యూ.. నాని ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

The Paradise First Review: నాని అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాకు కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. ఈ గురువారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినాయక నిమర్జనం సందర్భంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  విడుదలకు సిద్ధమైంది. దసరా వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత  నాని – శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా కోసం కామన్ ఆడియన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే తెలుగురాష్ట్రాల్లో బుకింగ్స్ ఓపెన్ కొన్ని గంటల్లోనే వేల కొద్ది టికెట్లు అమ్ముడు పోవడం ఈ సినిమాపై ఆడియన్స్ ‌లో ఎలాంటి అంచనాలున్నాయో చెప్పకనే చెబుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:41 PM IST
‘ది ప్యారడైస్’ఫస్ట్ రివ్యూ.. నాని ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: The Paradise Movie Review Rating (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ది ప్యారడైస్’ఫస్ట్ రివ్యూ.. నాని ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
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