Nara Rohit Marriage: ఘనంగా నారా రోహిత్ వివాహాం.. సందడి చేసిన చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ..

Nara Rohit Marriage: నారా రోహిత్ వివాహా నిన్న రాత్రి భాగ్యనగరంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి దంపతులుతో పాటు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై, కొత్త దంపతులను ఆశీర్వదించారు . నారా రోహిత్, శిరీష ప్రతినిధి 2 సినిమాలో కలసి నటించారు. అలా మొదలైన వారి స్నేహం.. ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. శిరీష స్వస్థలం ఏపీలోని రెంటచింతల. తమ తల్లిదండ్రులకు నాలుగో సంతానమైన శిరీష. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి అక్కడే కొంతకాలం ఉద్యోగం చేశారు. నటనపై ఆసక్తితో స్వదేశానికి తిరిగొచ్చారు. హైదరాబాద్లోని తన అక్క ప్రియాంక వద్ద ఉంటూ చేసిన సినీ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ప్రతినిధి 2 కి ఎంపికయ్యారు.
ఈ సినిమాలో కలిసి నటించిన నారా రోహిత్, శిరీష ఆ తర్వాత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. నారా రోహిత్ విషయానికొస్తే.. ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు తమ్ముడు నారా రామ్మూర్తి పెద్ద కుమారుడు. నారా రోహిత్.. 2009లో ‘బాణం’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత సోలో, సారొచ్చారు, ఒక్కడినే వంటి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించాడు.
మధ్యలో నటుడిగా కాస్త గ్యాప్ వచ్చినా.. ప్రతినిధి 2 మూవీతో మళ్లీ నటుడిగా తన ప్రస్థానం ప్రారంభించాడు. ఈ యేడాది ‘భైరవం’, ‘సుందరకాండ’ సినిమాలతో పలకరించాడు. ఈ సినిమాలకు టాక్ బాగున్నా.. కమర్షియల్ గా విజయం సాధించలేదు. ఇక నారా రోహిత్ త్వరలో సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.