Nara Rohit Sireesha Wedding Video: ప్రముఖ నటుడు నారా రోహిత్, నటి శిరీష గతేడాది అక్టోబరులో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రముఖ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వివాహ వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆనందోత్సాహాలతో నిండిన ఈ కార్యక్రమానికి సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. తాజాగా పెళ్లి వీడియోను నెట్టింట్లో షేర్ చేయగా తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
‘ప్రతినిధి 2’ సినిమాలో కలిసి నటించిన ఈ జంట.. ఆ పరిచయాన్ని ప్రేమగా మార్చుకుని పెద్దల సమక్షంలో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆనందోత్సాహాలతో నిండిన ఈ కార్యక్రమానికి సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి, నారా లోకేష్తో పాటు నారా కుటుంబానికి చెందిన పెద్ద సంఖ్యలో బంధువులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
అయితే నారా రోహిత్ తన పెళ్లి ఫొటోలని కొద్ది రోజుల క్రితం షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు వీడియోని షేర్ చేశాడు. ఇది ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవ్వడంతో పాటు నెటిజన్స్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన అపురూప ఘట్టాలు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి వంటి సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ దిగ్గజాలు హాజరైన దృశ్యాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. నారా రోహిత్ తన పెళ్లిలో ఎంతో సంతోషంగా కనిపిస్తుండగా, శిరీష సాంప్రదాయక కట్టుబొట్టులో మెరిసిపోతున్నారు.
ఇక నారా కుటుంబానికి చెంది నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రోహిత్, రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ పూర్తిగా సినిమాలపై ఆసక్తితో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. చంద్రబాబు నాయుడి సొంత తమ్ముడు రామ్మూర్తి నాయుడు కుమారుడైన రోహిత్, న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందిన తర్వాత 2009లో ‘బాణం’ చిత్రంతో హీరోగా పరిచయమయ్యారు. ఆపై సోలో, ప్రతినిధి, అసుర, రౌడీ ఫెలో, అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు, జో అచ్యుతానంద వంటి విభిన్న కథలతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ను సంపాదించుకున్నారు.
