Sundarakanda Review: సుందరకాండ మూవీ రివ్యూ – నారా రోహిత్ సూపర్ హిట్ అందుకోగలిగారా..?

Sundarakanda Review and Rating  నారా రోహిత్ చాలా కాలం తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు “సుందరకాండ” సినిమాతో వచ్చాడు. ఈ టైటిల్ చెప్పగానే 90వ దశకంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే ఈ సారి కథ పూర్తిగా.. కొత్తగా పొందడం ఈ సినిమాకి హైలెట్గా నిలిచింది. గతంలో లెక్చరర్‌ని ప్రేమించిన అమ్మాయి కథ అయితే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్‌ని ప్రేమించిన లెక్చరర్ కథాంశంతో కొత్త సుందరకాండ సాగింది.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:56 PM IST

Sundarakanda Review: సుందరకాండ మూవీ రివ్యూ – నారా రోహిత్ సూపర్ హిట్ అందుకోగలిగారా..?

Nara Rohit Sundarakanda Review:
కథ: 
సినిమాలో సిద్ధార్థ్ (నారా రోహిత్) అనే వ్యక్తి నలభై ఏళ్లు దాటిపోతున్నా పెళ్లి అవ్వకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతుంటాడు. తనకు పెళ్లి కావాలనుకుంటాడు కానీ.. తన భార్యలో ఐదు ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు.. ఆ కారణంగా వచ్చిన ప్రతి సంబంధాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఉంటాడు. ఇక తను చిన్నప్పుడు తనకన్నా పెద్ద అమ్మాయి వైష్ణవిని (శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్) ప్రేమిస్తారు కానీ పెళ్లి చేసుకోలేక పోతారు. ఇక ఆ తరువాత 40 ఏళ్లు వచ్చేశాక… తనకంటే చిన్న వయస్కురాలైన ఐరా (వ్రితి వఘ్ని)ని ప్రేమిస్తాడు. కానీ వయసు మధ్య తేడాల వల్ల ఆ ప్రేమ సక్సెస్ అయ్యిందా లేదా అనేదే ఈ సినిమా కథాంశం. 

విశ్లేషణ: 

కథలో మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే... ఒక తల్లిని ప్రేమించిన వ్యక్తి చివరికి ఆమె కూతురిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం. ఇది వినడానికే షాకింగ్‌గా అనిపిస్తుంది కానీ దర్శకుడు వెంకటేష్ నిమ్మలపూడి.. దాన్ని సున్నితంగా చూపించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. మొదటి భాగం ఫ్యామిలీ డ్రామా, కామెడీతో సాగుతుంటే..రెండో భాగంలో భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

నారా రోహిత్ ఈసారి తన వయసుకు తగ్గ పాత్రను ఎంచుకున్నాడు. యాక్షన్ సీన్లలో బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుంది. పెద్దగా ఎమోషనల్ సీన్లు లేకపోయినా.. దర్శకుడు ఉన్నంతలో బాగానే తెరకెక్కించారు. హీరోయిన్స్‌లో వ్రితి వఘ్ని ఫ్రెష్ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంది. లవ్ ట్రాక్‌లో బావుంది. శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ పాత్రకు మంచి వెయిట్ ఇచ్చారు. సపోర్టింగ్ క్యాస్ట్‌లో సత్య కామెడీ బాగా పండించాడు. ఆయన ఉన్న ప్రతి సీన్‌లో ఫన్ జెనరేట్ అవుతుంది.

టెక్నికల్ వైపు చూస్తే లియోన్ జేమ్స్ మ్యూజిక్ సినిమాకు పెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచింది. సాంగ్స్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సీన్‌లకు తగిన మూడ్‌ని సెట్ చేశాయి. సినిమాటోగ్రఫీ చాలా రిచ్‌గా ఉంది. ఫ్రేములు కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తాయి. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా బాగున్నాయి.

మొత్తం మీద “సుందరకాండ” ఫ్యామిలీ డ్రామా, లవ్ ఎలిమెంట్స్, కామెడీ కలయికతో ఫీల్ గుడ్ మూవీలా అనిపిస్తుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు కొంచెం లాగినట్టుగా అనిపించినా, మిగతా భాగం బావుంది. క్లైమాక్స్ కొంచెం బలహీనంగా అనిపించినా కథను వినోదాత్మకంగా చూపించారు.

తీర్పు: 

 ఫ్యామిలీతో వెళ్లి హాయిగా సినిమా చూడాలనుకునే వారికి, నారా రోహిత్ అభిమానులకు.. ఈ సినిమా పరవాలేదు అనిపించడం ఖాయం.

రేటింగ్: 2.75/5

