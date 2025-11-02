English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  Nara Rohith in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కొత్త దంపతులు నారా రోహిత్, శిరీష.. ప్రత్యేక పూజలు..

Nara Rohith in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కొత్త దంపతులు నారా రోహిత్, శిరీష.. ప్రత్యేక పూజలు..

Nara rohith and sireesha couple: కొత్త జంట నారా రోహిత్ తన సతీమణి శిరీషతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం సమయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:42 PM IST
  • తిరుమలను దర్శించుకున్న నారా రోహిత్ జంట..
  • ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికిన అధికారులు..

Nara Rohith in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కొత్త దంపతులు నారా రోహిత్, శిరీష.. ప్రత్యేక పూజలు..

Nara Rohith and Sireesha couple visits Tirumala: టాలీవుడ్ హీరో నారా రోహిత్‌, శిరీషల పెళ్లి  అక్టోబర్ 30న అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పెళ్లి అయిన తర్వాత తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో నారారోహిత్ తన సతీమణి శిరీషతో కలిసి తిరుమలకు వెళ్లారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన విరామం సమయంలో నారా రోహిత్, శిరీషలు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలసి కొత్త దంపతులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

తితిదే అధికారులు ఆలయం వద్ద వారికి ఘనంగా స్వాగతం పలికి, దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం పూర్తయిన అనంతరం ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు కొత్త జంటుకు ప్రత్యేకంగటా వేద ఆశీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆ తర్వాత కొత్త దంపతులు ప్రత్యేకంగా స్వామివారికి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

మరోవైపు..(అక్టోబర్ 30) జరిగిన వీరి వివాహ వేడుకకు అతిరథ మహారథులు హాజరయ్యారు. నారా రోహిత్ పెద నాన్న, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు- భువనేశ్వరి దంపతులతో పాటు పలువురు సినీ , రాజకీయ ప్రముఖులు నారా రోహిత్- శిరీషల వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.

Read more: Nara Rohit Marriage: ఘనంగా నారా రోహిత్ వివాహాం.. సందడి చేసిన చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ..

ప్రస్తుతం నారా రోహిత్ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. సినీ అభిమానులు, నెటిజన్లు కొత్త జంటకు ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెబుతున్నారు.  ప్రస్తుతం రోహిత్ వయసు సుమారు 40 ఏళ్లు కాగా, సిరి వయసు సుమారు 29 సంవత్సరాలు. అంటే వీరిద్దరి మధ్య 11 ఏళ్ల ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

 

tirumalaNara Rohithnara Sireeshanara Rohith couple in TirumalaTirumala temple

