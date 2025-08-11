English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Latest Movie News: 5,430 మీటర్ల ఎత్తులో షూటింగ్.. ఏకైక మూవీగా రికార్డు

Telugu Movie News: మరొక్కసారి అంటూ ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు వచ్చేస్తున్నాడు యంగ్ హీరో నరేష్ అగస్త్య. చిత్రరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటోంది. త్వరలో రిలీజ్‌ డేట్‌ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 11, 2025, 01:35 PM IST

Telugu Movie News: నరేష్ అగ‌స్త్య‌, సంజ‌నా సార‌థి జంటగా.. నితిన్ లింగుట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మూవీ మరొక్కసారి. సీకే ఫిల్మ్ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై బి.చంద్ర‌కాంత్ రెడ్డి నిర్మిస్తుండగా.. బ్రహ్మాజీ, సుధర్షన్, వెంకట్, వెంకట్ కాకమాను, దివ్యవాణి తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీకి భరత్ మాంచి రాజు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా.. మొత్త ఆరు సాంగ్స్‌ ఉన్నాయని మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సాంగ్స్‌ను టాలీవుడ్ టాప్ సింగర్లు కార్తిక్, ప్రదీప్ కుమార్, దేవన్ ఏకాంబరం, జాస్సీ గిఫ్ట్ తదితరులు ఆలపించారని వెల్లడించారు.

సాంగ్స్‌కు సంబంధించిన షూటింగ్ కూడా పూర్తయిందని.. బ్యూటీఫుల్ ఫీల్ గుడ్ లవ్‌స్టోరీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తామని దర్శక నిర్మాతలు చెబుతున్నారు. కథకు తగినట్లు విజువల్స్ మరింత అందంగా ఉంటాయని.. కేరళ, సిక్కిం, టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. 5,430 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే గురుడోంగ్మార్ లేక్‌లో షూటింగ్ జరుపుకున్న ఏకైక చిత్రంగా తమ సినిమా నిలిచిందన్నారు. ఇండియన్ సినిమా ఇప్పటివరకు అక్కడ చిత్రీకరణ జరుపుకోలేదన్నారు. ఇక టైటిల్ పోస్టర్ విషయానికి నెటిజన్ల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీని చిత్రబృందం ప్రకటించనుంది. కెమెరామెన్‌గా రోహిత్ బచు వర్క్ చేయగా.. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చోటా కే ప్రసాద్ నిర్వర్తిస్తున్నారు. 

టెక్నికల్ టీమ్:

==> బ్యానర్ : సీకే ఫిల్మ్ మేకర్స్
==> ప్రొడ్యూసర్: బి. చంద్రకాంత్ రెడ్డి
==> డైరెక్టర్: నితిన్ లింగుట్ల
==> ఎడిటర్: చోటా కే ప్రసాద్,
==> మ్యూజిక్: భరత్ మాంచిరాజు
==> ఫొటోగ్రఫీ: రోహిత్ బచు
==> ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: వెంకటేష్ వై
==> ప్రొడక్షన్ హెడ్ : అనుదీప్ పడురు
==> ప్రొడక్షన్ డిజైన్: రవికుమార్ చలమటికారి
==> సౌండ్ డిజైన్: సాయి మణిందర్ రెడ్డి
==> పబ్లిసిటీ డిజైన్: అరుణ్ రాహుల్ విటల
==> చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ : శివ కుమార్ కూకటికొండ

Movie Newslatest movie newsMarokkasari MovieMarokkasari Movie UpdatesMovie News Updates

