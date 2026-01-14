Nari Nari Naduma Murari Movie Review:‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ రివ్యూ.. శర్వానంద్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Sharwanand Nari Nari Naduma Murari Movie Review Rating Public Talk: శర్వానంద్ గత కొన్నేళ్లుగా హిట్ ముఖం చూసి చాలా కాలమే అయింది. తాజాగా ఇపుడు సరిగ్గా సంక్రాంతి సీజన్ లో బాలయ్య క్లాసిక్ టైటిల్ తో ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాతో పలకరించాడు. మరి పొంగల్ పోటీలో విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉంది. శర్వానంద్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా.. మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
పొట్లకాయల గౌతమ్ (శర్వానంద్) ఓ ఆర్కిటెక్ట్. తన కో ఎంప్లాయిన అయిన నిత్య (సాక్షి వైద్య)ను ప్రేమలో పడతాడు. అంతేకాదు తమ ప్రేమను నిత్య తండ్రి (సంపత్)కి చెబుతాడు. కానీ అతను మాత్రం మీది నిజమైన ప్రేమ కాదు. నిజమైన లవ్ లో గొడవలు, సారీ గట్రా ఉంటాయంటాడు. ముందు వీరి పెళ్లికి ఒప్పుకొని నిత్య తండ్రి ఆ తర్వాత ఒప్పుకుంటాడు. అందుకో కండిషన్ పెడతాడు. ఈ క్రమంలో హీరో, హీరోయిన్ పనిచేసే ఆఫీసులో దియా (సంయుక్త మీనన్) ఎంట్రీ ఇస్తుంది. గతంలో వీరిద్దరి ప్రేమించుకుంటారు. ఆ సంగతి తన ప్రేయసి ఎక్కడ తెలిసిపోతుందనే కంగారు పడుతుంటాడు. చివరకు గౌతమ్ తన ప్రేమించిన నిత్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడా..? లేదా తన పాత లవర్ తో కంటిన్యూ అయ్యాడా..? చివరకు ఇద్దరు నారీల మధ్య గౌతమ్ ఎలా నలిగిపోయాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు కేవలం కామెడీని బేస్ చేసుకొని పూర్తి హిల్లేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టేనర్ గా ఈ సినిమాను మలిచాడు.ఏదో లాజిక్ కోసం వెతుక్కోండా సంక్రాంతికి ఇంటిల్లిపాది ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దాడు. సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ చూస్తే ఇది వరకు చూసిన కొన్ని సినిమాల తాలుకూ ఛాయలున్నా.. ఫ్రెష్ గా చూసిన ఫీలింగ్ కలిగించాడు. ఇందులో హీరో తండ్రి వేషం వేసిన సీనియర్ నరేష్ 59 యేళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఓ రకంగా నరేష్ నిజ జీవితాన్ని సినిమాలో చూపించాడు. అంతేకాదు ఆ వయసులో ఓ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. ఆమెను కుమారుడు లేపుకొచ్చి తండ్రికిచ్చి పెళ్లి చేయడం వంటి సీన్ తో కామెడీ పండించాడు. అది బాగానే పండింది. అంతేకాదు ఆ వయసులో పిల్లాడిని కనడం వంటికి మనకు తెలిసిన ఓ సినీ సెలబ్రిటీని కూడా గుర్తుకు తెస్తుంది. ముఖ్యంగా హీరో ఫ్రెండ్ సుదర్శన్, వెన్నెల కిషోర్, సత్య, సునీల్ తో చేయించిన కామెడీ బాగుంది. ముఖ్యంగా గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా తన గురువైన సంపత్ కాళ్లను వెన్నెల కిషోర్ పాలతో కడగడం వంటి సీన్స్ నవ్వులు పూయిస్తాయి. అటు సంయుక్త, సాక్షి మధ్య వచ్చే సీన్స్ ప్రేక్షకులను కితకితలు పెడతాయి. సినిమాలో ఓ సందర్భంగా హీరో జై బాలయ్య అని డైలాగ్ చెప్పించాడు. అలా ఈ సినిమా టైటిల్ తో ఆయనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసాడు దర్శకుడు.
ఇక హీరోయిన్ తండ్రి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేస్తానని చెప్పడంతో..అదే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో పాత లవర్ తో హీరోకు పెళ్లవుతుంది. ఈ సందర్బంగా రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ సునీల్.. మొదటి భార్యతో విడాకుల ఓకే అయినట్టు కాగితం తీసుకొస్తేనే వీరి అతని లవర్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ చేస్తానడం వంటి సీన్స్..హీరో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కాలేజీలో టాయిలెట్ సీన్..తనకు మొదటి పెళ్లైన విషయాన్ని కవర్ చేయడానికి తన తండ్రి సీనియర్ నరేష్ ను బకరా చేసే సీన్స్ .. థియేటర్స్ లో నవ్వులు పూయించాయి. ఇక సత్య.. నరేష్ ను బ్యాటర్ అంటూ చెప్పించే డైలాగులు పడి పడి నవ్వుతారు. చివర్లో కాస్త ఎమోషన్ టచ్ తో ఫినిషింగ్ ఇచ్చాడు. ఇక ఫస్టాఫ్ లో హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య కేరళలో వచ్చే లవ్ ట్రాక్ పెద్ద సోదిలా ఉంటుంది. మిగతా సినిమా అంతా కామెడీతో పరుగులు పెట్టించాడు రామ్ అబ్బరాజు. సినిమా మొత్తంలో ఒకే ఒక్క ఫైట్ మాత్రమే పెట్టాడు. సామజవరగమన తర్వాత మరోసారి హిల్లేరియస్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ తో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి మంచి మార్కులే కొట్టసాడు. సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. పాటలు పెద్దగా ఎక్కలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ, బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త ల్యాగ్ అనిపించినా.. సెకండాఫ్ లో నాన్ స్టాప్ కామెడీ ఎంటర్టైన్ చేస్తోంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
శర్వానంద్ మరోసారి తన కామెడీ టైమింగ్ తో అదరగొట్టాడు. క్లైమాక్స్ లో ఎమోషన్ సీన్స్ లో మంచి నటన కనబరిచాడు. ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ కంటే హీరో తండ్రి పాత్రలో సినిమాను సగాన్ని తన భుజాలపై మోసిన సీనియర్ నరేష్ గురించి చెప్పుకోవాలి. పెళ్లీడుకొచ్చిన కొడుకును పెట్టుకొని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడం వంటి సీన్స్ తో పాటు ఓ కుమారుడిని ఆ ఏజ్ లో కనడం వంటి సీన్స్ తో సినిమా మొత్తం పండించాడు. అంతేకాదు కొడుకు ప్రేమ కోసం తనను బకరా చేసే సీన్స్ లో మంచి నటన కనబరిచాడు. సంపత్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో క్యాలిక్యులేటేడ్ గా నటించాడు. సంయుక్త మీనన్ తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది. సాక్షి వైద్య క్యూట్ లుక్స్ తో గ్లామర్ లో అలరించింది. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన సుదర్శన్, వెన్నెల కిషోర్, సత్య తమ పాత్రలతో నవ్వులు పూయించారు. క్లైమాక్స్ లో శ్రీ విష్ణు ఎంట్రీ బాగుంది. అతని క్యారెక్టర్ ఏంటనేది సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
టేకింగ్
కామెడీ సీన్స్
నిర్మాణ విలువలు
మైనస్ పాయింట్స్
హీరో, హీరోయిన్ మధ్య లవ్ ట్రాక్
రొటీన్ కథ
పాటలు
పంచ్ లైన్.. ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’..లాజిక్ వెతుక్కోకుండా సంక్రాంతికి ఎంచక్కా కుటుంబంతో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు..
రేటింగ్: 3.5/5
