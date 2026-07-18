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National Film Awards 2026:నేషనల్ అవార్డ్స్ 2026: ఇద్దరికీ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు.. అల్లు అర్జున్‌కు ఈసారి నిరాశ

National Film Awards 2026: 2026 నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో ఉత్తమ నటుడు (Best Actor) అవార్డును ఇద్దరు నటులు సంయుక్తంగా అందుకున్నారు. దీంతో ఈసారి అల్లు అర్జున్ అభిమానులు నిరాశ చెందారు. విజేతలు, ఇతర ప్రధాన అవార్డులు, నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2026 విశేషాలపై పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 18, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:01 PM IST
National Film Awards 2026:నేషనల్ అవార్డ్స్ 2026: ఇద్దరికీ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు.. అల్లు అర్జున్‌కు ఈసారి నిరాశ
Image Credit: National Film Awards 2026(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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National Film Awards 2026:నేషనల్ అవార్డ్స్ 2026: ఇద్దరికీ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు.. అల్లు అర్జున్‌కు ఈసారి నిరాశ
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