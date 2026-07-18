National Film Awards 2026: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో ఈసారి ఉత్తమ నటుడు (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డును ఇద్దరు నటులు సంయుక్తంగా అందుకున్నారు. 'చందు ఛాంపియన్' సినిమాలో నటించిన కార్తీక్ ఆర్యన్, 'భ్రమయుగం' చిత్రంలో అద్భుత నటన కనబర్చిన మమ్ముట్టి ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. 2024లో విడుదలైన సినిమాల్లో వారి నటనకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అవార్డును ప్రకటించింది.
కబీర్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'చందు ఛాంపియన్' సినిమాలో కార్తీక్ ఆర్యన్ ఒక క్రీడాకారుడి జీవితాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంగా చూపించారు. విజయాన్ని సాధించడానికి ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొనే పాత్రలో ఆయన నటన ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ సినిమాతో కార్తీక్ తన తొలి జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు.
మరోవైపు మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి 'భ్రమయుగం' చిత్రంలో తన అద్భుత నటనతో మరోసారి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. బ్లాక్ అండ్ వైట్లో రూపొందిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ దేశవ్యాప్తంగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. సినిమాలో మమ్ముట్టి నటనకు ప్రేక్షకులు, సినీ ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆయన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఇది మరో గొప్ప విజయంగా నిలిచింది.
అయితే ఈసారి అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు మాత్రం కొంత నిరాశ ఎదురైంది. 'పుష్ప 2' సినిమాకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వస్తుందని చాలా మంది ఆశించారు. కానీ జ్యూరీ కార్తీక్ ఆర్యన్, మమ్ముట్టిని సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటించింది. కాగా అల్లు అర్జున్ ఇప్పటికే 'పుష్ప: ది రైజ్' చిత్రానికి జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్న విషయం తెలిసిందే.
జూలై 18న న్యూఢిల్లీలో 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల విజేతలను ప్రకటించారు. 2024 జనవరి 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 మధ్య సీబీఎఫ్సీ (CBFC) సర్టిఫికేషన్ పొందిన సినిమాలను ఈ అవార్డులకు పరిగణించారు. ప్రముఖ దర్శకుడు జయరాజ్ నేతృత్వంలోని 11 మంది సభ్యుల జ్యూరీ వివిధ భారతీయ భాషల సినిమాలను పరిశీలించి విజేతలను ఎంపిక చేసింది.
జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యున్నత గౌరవంగా భావిస్తారు. ఈసారి కార్తీక్ ఆర్యన్, మమ్ముట్టి తమ అద్భుత నటనతో బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డును పంచుకోవడం ఈ అవార్డుల ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
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