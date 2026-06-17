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Peddi Collections:పెద్ది కలెక్షన్లపై నట్టి కౌంటర్..పర్సంటేజ్ సబ్ కమిటీ నుంచి సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు తప్పుకోవాలి అంటూ వ్యాఖ్యలు!

Peddi Collections:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పర్సంటేజ్ విధానం అమలుపై చర్చలు కొనసాగుతున్న వేళ, సీనియర్ నిర్మాత నట్టి కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సబ్ కమిటీలో ఉన్న సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు తప్పుకుని తటస్థ వ్యక్తులకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే ‘పెద్ది’ సినిమా కలెక్షన్లపై వస్తున్న రూమర్స్‌ను ఖండిస్తూ, చిత్రం విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోందని తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:15 PM IST
Peddi Collections:పెద్ది కలెక్షన్లపై నట్టి కౌంటర్..పర్సంటేజ్ సబ్ కమిటీ నుంచి సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు తప్పుకోవాలి అంటూ వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Peddi collections(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Peddi Collections:పెద్ది కలెక్షన్లపై నట్టి కౌంటర్..
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