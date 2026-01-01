English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Honey: సైకలాజికల్ హారర్‌తో భయపెట్టబోతున్న ‘హనీ’… ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలోకి..

Naveen Chandra: నవీన్ చంద్ర ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ ‘హనీ’ ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మూఢనమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు, మానసిక భయాల చుట్టూ తిరిగే కథతో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 1, 2026, 07:23 PM IST

Honey: సైకలాజికల్ హారర్‌తో భయపెట్టబోతున్న ‘హనీ’… ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలోకి..

Honey : టాలీవుడ్‌లో విభిన్న కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నవీన్ చంద్ర హీరోగా నటించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రానికి రచన, దర్శకత్వం వహించిన వారు కరుణ కుమార్. నిజ జీవిత సంఘటనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన కథతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.

హనీ సినిమాలో నవీన్ చంద్రతో పాటు దివ్య పిళ్లై హీరోయిన్‌గా నటించారు. వీరిద్దరి పాత్రలు కథలో కీలకంగా ఉంటాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని OVA ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించారు. శేఖర్ స్టూడియోస్ ఈ సినిమాను సమర్పిస్తోంది.

హనీ సినిమా ప్రధానంగా మూఢనమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు, మానసిక భయాల చుట్టూ తిరిగే కథతో రూపొందింది. సాధారణ హారర్ సినిమాల్లా కాకుండా.. ఈ చిత్రం మనుషుల మనసుల్లో దాగి ఉన్న భయాలను బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. సైకాలజికల్ డెప్త్‌తో పాటు సోషల్ రిలవెన్స్ కూడా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తుందని టీమ్ విశ్వసిస్తోంది.

ఈ సినిమాలో దివి, రాజా రవీంద్ర, బేబీ జయన్ని..బేబీ జయత్రి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ప్రతి పాత్రకూ కథలో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉండేలా స్క్రీన్‌ప్లే రూపొందించారు.

 

టెక్నికల్‌గా కూడా హనీ సినిమా బలంగా ఉండబోతోంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అజయ్ అరసాడ అందిస్తున్నారు. ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ భయాన్ని మరింత పెంచేలా ఉంటుందని సమాచారం. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నగేష్ బన్నెల్ నిర్వహించగా..ఎడిటింగ్‌ను మార్తాండ్ కె వెంకటేష్ చేశారు. ఈ టెక్నికల్ టీమ్ కలిసి సినిమాకు మంచి క్వాలిటీ తీసుకొచ్చిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.

ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, హనీ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను Amazon Prime Video సొంతం చేసుకుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రావడంతో భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులను చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

సైకాలజికల్ హారర్, సోషల్ మెసేజ్, భావోద్వేగాలు అన్నీ కలగలిపిన హనీ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. థ్రిల్లింగ్ కథల్ని ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా ఒక ప్రత్యేక అనుభవంగా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Naveen Chandra Honey MovieHoney Telugu MovieHoney Movie Release DateHoney Psychological Horror FilmNaveen Chandra Latest Movie

