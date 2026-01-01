Honey : టాలీవుడ్లో విభిన్న కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నవీన్ చంద్ర హీరోగా నటించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రానికి రచన, దర్శకత్వం వహించిన వారు కరుణ కుమార్. నిజ జీవిత సంఘటనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన కథతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
హనీ సినిమాలో నవీన్ చంద్రతో పాటు దివ్య పిళ్లై హీరోయిన్గా నటించారు. వీరిద్దరి పాత్రలు కథలో కీలకంగా ఉంటాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని OVA ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించారు. శేఖర్ స్టూడియోస్ ఈ సినిమాను సమర్పిస్తోంది.
హనీ సినిమా ప్రధానంగా మూఢనమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు, మానసిక భయాల చుట్టూ తిరిగే కథతో రూపొందింది. సాధారణ హారర్ సినిమాల్లా కాకుండా.. ఈ చిత్రం మనుషుల మనసుల్లో దాగి ఉన్న భయాలను బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. సైకాలజికల్ డెప్త్తో పాటు సోషల్ రిలవెన్స్ కూడా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తుందని టీమ్ విశ్వసిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో దివి, రాజా రవీంద్ర, బేబీ జయన్ని..బేబీ జయత్రి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ప్రతి పాత్రకూ కథలో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉండేలా స్క్రీన్ప్లే రూపొందించారు.
టెక్నికల్గా కూడా హనీ సినిమా బలంగా ఉండబోతోంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అజయ్ అరసాడ అందిస్తున్నారు. ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ భయాన్ని మరింత పెంచేలా ఉంటుందని సమాచారం. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నగేష్ బన్నెల్ నిర్వహించగా..ఎడిటింగ్ను మార్తాండ్ కె వెంకటేష్ చేశారు. ఈ టెక్నికల్ టీమ్ కలిసి సినిమాకు మంచి క్వాలిటీ తీసుకొచ్చిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, హనీ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను Amazon Prime Video సొంతం చేసుకుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రావడంతో భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులను చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
సైకాలజికల్ హారర్, సోషల్ మెసేజ్, భావోద్వేగాలు అన్నీ కలగలిపిన హనీ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. థ్రిల్లింగ్ కథల్ని ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా ఒక ప్రత్యేక అనుభవంగా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
