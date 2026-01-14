Anaganaga Oka Raju Review: నవీన్ పొలిశెట్టి మరో రత్నంలాంటి హిట్ అందుకున్నారా..?

Anaganaga Oka Raju Review and Rating:
కథ
ఈ కథ రాజుగారు(నవీన్ పూలిశెట్టి) అనే యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాజుగారు జమిందారీ వంశంలో పుట్టినా, తాత చేసిన తప్పుల వల్ల కుటుంబం పూర్తిగా అప్పుల్లో కూరుకుపోతుంది. దాంతో రాజుగారు ఎలాగైనా డబ్బున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితం సెట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు. అదే సమయంలో పక్క ఊరి భూపతి రాజుగారి కూతురు చారులత (మీనాక్షి చౌదరి) అతని జీవితంలోకి వస్తుంది. ఆమెను చూసి ప్రేమలో పడతాడు రాజుగారు. కొంచెం ప్లాన్ చేసి పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడు. కానీ పెళ్లయ్యాక చారులత కుటుంబం గురించి అసలు నిజం బయటపడుతుంది. ఆ తర్వాత రాజుగారి జీవితంలో జరిగిన మార్పులు, ఊర్లో జరిగిన ఎన్నికలు, వాటితో హీరోకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేదే మిగతా కథ.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
ఈ సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాల మీద మోసిన వ్యక్తి నవీన్ పొలిశెట్టి. మొదటి సీన్ నుంచి.. చివరి సీన్ వరకు ఆయనే కనిపిస్తారు. డైలాగ్స్, టైమింగ్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ నవీన్ స్ట్రెంగ్త్. మీనాక్షి చౌదరి..చారులత పాత్రలో అమాయకంగా, చక్కగా కనిపించింది. ఆమె పాత్రకు ఉన్న పరిమితిలో బాగా చేసింది. రావు రమేష్, తారక్ పొన్నప్ప, జబర్దస్త్ మహేష్, ఛమ్మక్ చంద్ర తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. కానీ నవీన్ తర్వాత గుర్తుండిపోయే పాత్రలు పెద్దగా లేవు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. పాటలు వినడానికి బాగున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సీన్స్కు ఎనర్జీ ఇచ్చింది. జే యువరాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే అనిపిస్తుంది. విజువల్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. గాంధీ ఎన్ చేసిన ఎడిటింగ్ ఫర్వాలేదు, కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ను ఇంకా కొంచెం కట్ చేసి ఉంటే బాగుండేదని అనిపిస్తుంది. నిర్మాణ విలువలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. దర్శకుడు మారి.. నవీన్ స్టైల్కు తగ్గట్టుగా సినిమాను తెరకెక్కించాడు.
విశ్లేషణ
ఈ సినిమాలో కథ కంటే నవీన్ డైలాగ్స్, కామెడీనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చిన్న చిన్న సన్నివేశాలతో..స్కిట్లా సాగుతుంది. సెకండ్ హాఫ్లో అసలు కథ మొదలవుతుంది. క్లైమాక్స్ దగ్గర సినిమా ఊహించని విధంగా ఎమోషనల్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. నవ్వించే సినిమాగా మొదలైన ఇది చివర్లో కాస్త సీరియస్గా మారుతుంది. పండగ కోసం చేసిన సినిమా కాబట్టి లాజిక్ల కన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
తీర్పు
మొత్తంగా చూస్తే అనగనగా ఒకరాజు అనేది పూర్తిగా నవీన్ పొలిశెట్టి సినిమా. కథ బలంగా లేకపోయినా, నవీన్ ఎనర్జీ, డైలాగ్స్ సినిమాను నడిపిస్తాయి. పండగ టైమ్లో కుటుంబంతో కలిసి నవ్వుకోవాలంటే..ఒకసారి చూడవచ్చు. కథ కోసం కాకుండా నవీన్ కోసం చూడాల్సిన సినిమా ఇది.
రేటింగ్: 2.75/5
