English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Anaganaga Oka Raju Review: నవీన్ పొలిశెట్టి మరో రత్నంలాంటి హిట్ అందుకున్నారా..?

Anaganaga Oka Raju Review: నవీన్ పొలిశెట్టి మరో రత్నంలాంటి హిట్ అందుకున్నారా..?

Anaganaga Oka Raju Review and Rating: జాతి రత్నాలు, మిస్ శెట్టి.. మిస్టర్ పోలిశెట్టి.. లాంటి సినిమాల తర్వాత నవీన్ పొలిశెట్టి నటించిన కొత్త సినిమా అనగనగా ఒకరాజు. దాదాపు మూడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత వచ్చిన ఈ చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సంక్రాంతి పండగను లక్ష్యంగా చేసుకుని విడుదలైన ఈ సినిమా, నవ్వించడమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా రూపొందింది. నవీన్ ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్ కూడా రాయడం విశేషం. మరి ఈ సినిమా ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 14, 2026, 03:00 PM IST

Trending Photos

Bhogi Wishes: భోగి రోజు ఫ్యామిలీకి..ఫ్రెండ్స్‌కి ఇలా క్యూట్ గా విష్ చేయండి..!
5
Bhogi wishes 2026
Bhogi Wishes: భోగి రోజు ఫ్యామిలీకి..ఫ్రెండ్స్‌కి ఇలా క్యూట్ గా విష్ చేయండి..!
Jayasudha on Casting Couch: ఫిజికల్ గా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినవారు.. 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
Jayasudha
Jayasudha on Casting Couch: ఫిజికల్ గా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినవారు.. 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Senior Hero Naresh: పవిత్ర ఆంటీకి నరేష్ విడాకులు..?.. మరోసారి పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
6
Senior Hero Naresh
Senior Hero Naresh: పవిత్ర ఆంటీకి నరేష్ విడాకులు..?.. మరోసారి పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Business Ideas: అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డా.. ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ ను పండిస్తున్న కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి..?
6
KCR farming
Business Ideas: అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డా.. ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ ను పండిస్తున్న కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి..?
Anaganaga Oka Raju Review: నవీన్ పొలిశెట్టి మరో రత్నంలాంటి హిట్ అందుకున్నారా..?

Anaganaga Oka Raju Review and Rating:

Add Zee News as a Preferred Source

కథ

ఈ కథ రాజుగారు(నవీన్ పూలిశెట్టి)  అనే యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాజుగారు జమిందారీ వంశంలో పుట్టినా, తాత చేసిన తప్పుల వల్ల కుటుంబం పూర్తిగా అప్పుల్లో కూరుకుపోతుంది. దాంతో రాజుగారు ఎలాగైనా డబ్బున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితం సెట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు. అదే సమయంలో పక్క ఊరి భూపతి రాజుగారి కూతురు చారులత (మీనాక్షి చౌదరి) అతని జీవితంలోకి వస్తుంది. ఆమెను చూసి ప్రేమలో పడతాడు రాజుగారు. కొంచెం ప్లాన్ చేసి పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడు. కానీ పెళ్లయ్యాక చారులత కుటుంబం గురించి అసలు నిజం బయటపడుతుంది. ఆ తర్వాత రాజుగారి జీవితంలో జరిగిన మార్పులు, ఊర్లో జరిగిన ఎన్నికలు, వాటితో హీరోకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేదే మిగతా కథ.

 నటీనటుల పర్ఫామెన్స్

ఈ సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాల మీద మోసిన వ్యక్తి నవీన్ పొలిశెట్టి. మొదటి సీన్ నుంచి.. చివరి సీన్ వరకు ఆయనే కనిపిస్తారు. డైలాగ్స్, టైమింగ్, ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అన్నీ నవీన్ స్ట్రెంగ్త్. మీనాక్షి చౌదరి..చారులత పాత్రలో అమాయకంగా, చక్కగా కనిపించింది. ఆమె పాత్రకు ఉన్న పరిమితిలో బాగా చేసింది. రావు రమేష్, తారక్ పొన్నప్ప, జబర్దస్త్ మహేష్, ఛమ్మక్ చంద్ర తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. కానీ నవీన్ తర్వాత గుర్తుండిపోయే పాత్రలు పెద్దగా లేవు.

 టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు

మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. పాటలు వినడానికి బాగున్నాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సీన్స్‌కు ఎనర్జీ ఇచ్చింది. జే యువరాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే అనిపిస్తుంది. విజువల్స్ క్లియర్‌గా ఉన్నాయి. గాంధీ ఎన్ చేసిన ఎడిటింగ్ ఫర్వాలేదు, కానీ ఫస్ట్ హాఫ్‌ను ఇంకా కొంచెం కట్ చేసి ఉంటే బాగుండేదని అనిపిస్తుంది. నిర్మాణ విలువలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. దర్శకుడు మారి.. నవీన్ స్టైల్‌కు తగ్గట్టుగా సినిమాను తెరకెక్కించాడు.

 విశ్లేషణ

ఈ సినిమాలో కథ కంటే నవీన్ డైలాగ్స్, కామెడీనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చిన్న చిన్న సన్నివేశాలతో..స్కిట్‌లా సాగుతుంది. సెకండ్ హాఫ్‌లో అసలు కథ మొదలవుతుంది. క్లైమాక్స్ దగ్గర సినిమా ఊహించని విధంగా ఎమోషనల్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. నవ్వించే సినిమాగా మొదలైన ఇది చివర్లో కాస్త సీరియస్‌గా మారుతుంది. పండగ కోసం చేసిన సినిమా కాబట్టి లాజిక్‌ల కన్నా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

 తీర్పు

మొత్తంగా చూస్తే అనగనగా ఒకరాజు అనేది పూర్తిగా నవీన్ పొలిశెట్టి సినిమా. కథ బలంగా లేకపోయినా, నవీన్ ఎనర్జీ, డైలాగ్స్ సినిమాను నడిపిస్తాయి. పండగ టైమ్‌లో కుటుంబంతో కలిసి నవ్వుకోవాలంటే..ఒకసారి చూడవచ్చు. కథ కోసం కాకుండా నవీన్ కోసం చూడాల్సిన సినిమా ఇది.

రేటింగ్: 2.75/5

Read more: Jagga reddy: సిట్ అధికారులు సంయమనం పాటించాలి.!. జర్నలిస్టుల అరెస్ట్‌లపై జగ్గారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Anaganaga Okaraju movie reviewAnaganaga Okaraju Telugu reviewNavin Polishetty latest movieAnaganaga Okaraju Sankranthi releaseNaveen Polishetty performance

Trending News