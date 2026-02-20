English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Nawab Cafe Review: ‘నవాబ్ కేఫ్’ మూవీ రివ్యూ.. ఛాయ్ వాలా సినిమా మెప్పించిందా..!

Nawab Cafe Review: ‘నవాబ్ కేఫ్’ మూవీ రివ్యూ.. ఛాయ్ వాలా సినిమా మెప్పించిందా..!

Nawab Cafe Review: యంగ్ హీరో శివ కందుకూరి హీరోగా తేజు అశ్విని హీరోయిన్ గా రాజీవ్ కనకాల ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘నవాబ్ కేఫ్’. ప్రమోద్ హర్ష డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

Dhan Shakti Rajyog 2026: ఈ నెలలోనే ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని ఆనందం!
6
Astrology Telugu
Dhan Shakti Rajyog 2026: ఈ నెలలోనే ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని ఆనందం!
Punarnavi Bhupalam: పెళ్లికూతురిగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ పునర్నవి భూపాలం.. లగ్నపత్రిక ఫొటోలు వైరల్..!
5
Punarnavi Bhoopalam Wedding
Punarnavi Bhupalam: పెళ్లికూతురిగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ పునర్నవి భూపాలం.. లగ్నపత్రిక ఫొటోలు వైరల్..!
Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!
6
tea drinking habits
Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!
Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!
5
Quinoa vs Brown Rice
Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!
Nawab Cafe Review: ‘నవాబ్ కేఫ్’ మూవీ రివ్యూ.. ఛాయ్ వాలా సినిమా మెప్పించిందా..!

ప్ర‌ముఖ నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి కుమారుడు శివ కందుకూరి గ‌తంలో భూత‌ద్దం భాస్క‌ర్ లాంటి హిట్ సినిమా చేసి... ఇండ‌స్ట్రీలో మంచి యువ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు న‌వాబ్ కేఫ్ తో మ‌రోసారి ఓ ప్రామిసింగ్ చిత్రంతో మ‌న ముందుకు వ‌చ్చాడు. ఇందులో అత‌నికి జంట‌గా తేజు అశ్విని జంట‌గా న‌టించారు. ఈ చిత్రానికి యువ‌ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌మోద్ హ‌ర్ష ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. వెంక‌ట్ ఆర్.పాపుడిప్పు, రాధ వి.పాపుడిప్పు నిర్మించారు.  ఎమోష‌న‌ల్ ఫ్యామిలీడ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ రోజే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. మ‌రి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే..

హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో సుమారు నాలుగు వందల ఏళ్ల హిస్టరీ ఉన్న ‘నవాబ్ కేఫ్’ ను రంగనాథ్ (రాజీవ్ కనకాల)నడిపిస్తుంటాడు.కానీ అతని కుమారుడు  రాజా (శివ కందుకూరి)కు మాత్రం తన తండ్రి ఆ కేఫ్ నడిపించడం ఇష్టముండదు. అంతేకాదు విదేశాల్లో వెళ్లి సెటిల్ కావాలని కలల కంటుండాడు. అయితే అనుకోకుండా తన తండ్రి నడిపిస్తున్న ‘నవాబ్ కేఫ్’ బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత రాజా జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి. అంతేకాదు ఈ కేఫ్ వెనక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏంటనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

మన దగ్గర చాలా మంది తాత తండ్రుల నుంచి వస్తోన్న వ్యాపారాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. అందులో అంతగా లాభం లేకపోయినా.. తమ కుటుంబంతో పెనువేసుకున్న అనుబంధం కారణంగా వాటిని కొనసాగిస్తున్నవారు చాలా మందే ఉన్నారు. అలాంటి కోవలో తెరకెక్కిన చిత్రమే ‘నవాబ్ కేఫ్’. తండ్రి చేస్తోన్న వ్యాపారం కొడుకుకు నచ్చదు. కానీ ఆ బిజినెస్ అనేది ఒక వ్యాపారంలా కాకుండా ఓ సాంప్రదాయం అని తెలుసుకొని పరివర్తన చెందడమనే కాన్సెప్టే ఈ సినిమా స్టోరీగా మలుచుకున్నాడు దర్శకుడు . 

తాత తండ్రుల నుంచి వచ్చిన టీ  వ్యాపారాన్ని లాభ‌సాటిగా లేక‌పోయిన దానినే న‌మ్ముకుని కుటుంబాన్ని పోషించే తండ్రి... త‌న‌కు తోచినంతలో ప‌రాయి వారికి స‌హాయం చేస్తూ... గౌర‌వంగా బ‌తికే కుటుంబం నేప‌థ్యాన్ని ఇందులో ఎంతో ఎమోష‌న‌ల్ గా చూపించడంతో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. తొలి సినిమా అయినా.. అందులో భావోద్వేగాలు పండంచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ హీరో కు తన తండ్రి చేసే వ్యాపారం నచ్చక.. ఫారెన్ లో సెటిల్ కావాలనుకోవడం.. కానీ అనుకోని పరిస్థితుల్లో అతను తండ్రి వ్యాపారాన్ని టేకప్ చేసిన తర్వాత దాని విలువ తెలుసుకోవడం.. ఈ సందర్భంగా జరిగిన డ్రామాను తెరపై పండించడంలో దర్శకుడు ప్రతిభ చూపించాడు.  ఇలాంటి తరహా చిత్రాలు తెలుగులో చాలా వచ్చినా.. ఇది మాత్రం ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది. 

నిజాయ‌తీగా వ్యాపారం చేసినా... కొంత మంది స్వార్థ‌ప‌రుల వ‌ల్ల ఎలాంటి క‌ష్ట‌న‌ష్టాలను  ఫేస్ చేయాల్సి వ‌స్తుందో కూడా ఈ సినిమాలో చూపించారు. అయితే ఫ‌స్ట్ హాఫ్ ను ఇంకాస్త ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన‌ మ‌లుపుల‌తో  స్క్రీన్ ప్లేను న‌డిపివుంటే  ఈ సినిమా రేంజ్ మరోలా ఉండేది.  ఎక్కడా అసభ్యతకు తావు లేకుండా క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టేనర్ గా మలచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. సినిమాటోగ్రఫీ  పర్వాలేదు. విజువల్స్ బాగా ఉన్నాయి. సెకండాఫ్ ఇంకాస్త సాగదీత లేకుండా తీసుంటే బాగుండేది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

హీరో శివ కందుకూరి తన నటనలో పరిణితి కనిపించాడు. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్ లో అతని నటన పీక్స్ అని చెప్పాలి. హీరోయిన్ గా నటించిన తేజు అశ్విని క్యూట్ గా ట్రెడిషనల్ లుక్ లో అలరించింది. చైతన్య నెగటిల్ రోల్ ను బాగానే చేశారు. రాజీవ్ కనకాల గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ పాత్రలో జీవించాడు. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. మిగిలిన పాత్రలు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.  

పంచ్ లైన్.. ‘నవాబ్ కేఫ్’.. గుండెలను హత్తుకునే తండ్రీ తనయుల ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా..

రేటింగ్: 2.75/5

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nawab Cafe ReviewNawab CafeNawab Cafe review ratingNawab Cafe public TalkRajeev Kanakala

Trending News