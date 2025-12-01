English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nayanam Web Series: ‘నయనం’ వెబ్ సిరీస్ తో వరుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ డెబ్యూ.. జీ5లో త్వరలో స్ట్రీమింగ్..

Nayanam Web Series:ఈ మధ్యకాలంలో హీరోలు.. సినిమాలతో పాటు ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.  ఇప్పటికే ఎంతో మంది బడా  హీరోలు ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తాజాగా ఇపుడు టాలీవుడ్ హీరో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ డెబ్యూ ఇవ్వబోతున్నాడు. తాజాగా ఈయన నటించిన సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ తో ట్రైలర్ ను  రిలీజ్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:46 PM IST

ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో మెప్పిస్తోన్న మన దేశంలో అతిపెద్ద‌  ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ 5 అని చెప్పాలి.  మ‌రోసారి త‌న‌దైన శైలిలో విల‌క్ష‌ణ‌మైన తెలుగు ఒరిజిన‌ల్ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించబోతుంది.  అదే ‘న‌య‌నం’. ఈ ఒరిజిన‌ల్ సిరీస్ జీ5లో డిసెంబ‌ర్ 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఈ సీట్ ఎడ్జ్ సైకో థ్రిల్ల‌ర్‌ను స్వాతి ప్ర‌కాశ్ దర్శకత్వం వహించారు. మ‌నుషుల్లోని నిజ స్వ‌భావానికి, ఏదో కావాల‌ని త‌పించే తత్వానికి మ‌ధ్య ఉండే సున్నిత‌మైన అంశాల‌తో ఈ సిరీస్ ను తెరకెక్కించినట్టు ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ తో చూపించారు.  

లేటెస్ట్‌గా ఈ ఒరిజిన‌ల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను జీ 5 రిలీజ్ చేసింది. దీంతో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ ఎంట్రీపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వెలుబడింది.   ఈ ఒరిజిన‌ల్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్స్ గా స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్ పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ కనిపంచనున్నాడు. త‌న పాత్ర‌లోని డార్క్ యాంగిల్‌, సైక‌లాజిక‌ల్ సంక్లిష్ట‌త‌ను ఇందులో చూపించాడు.  

ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తోన్న వ‌రుణ్ సందేశ్  మాట్లాడుతూ ‘నటుడిగా నాకు ఇది న్యూ జర్నీగా అభివర్ణించారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు చేయ‌న‌టువంటి విభిన్న‌మైన పాత్ర‌లో డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్‌గా క‌నిపించ‌బోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. పోస్ట‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే నా క్యారెక్టర్ లో  ఇంటెన్సిటీ అర్థ‌మ‌వుతుందన్నారు. ఓటీటీలో యాక్ట్ చేయ‌టం వ‌ల్ల‌ ఇలాంటి పాత్ర‌లో డెప్త్‌ను మ‌రింత‌గా ఎలివేట్ చేసిన‌ట్ల‌య్యిందని చెప్పుకొచ్చారు.  డిసెంబ‌ర్ 19న జీ 5లో ప్రీమియ‌ర్ కానున్న ‘న‌య‌నం’ ను ప్రేక్ష‌కులు ఎలా ఆద‌రిస్తారనేది చూడాలి.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

NayanamVarun SandeshNayanam Web SeriesZEE5ZEE5 New Web Series

