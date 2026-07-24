/‘టాక్సిక్’లో నయనతార క్యారెక్టర్ ఇదేనా..! అందుకే ఈ బోల్డ్ మూవీ చేయడానికి ఒప్పుకుందా..!!

Nayanthara Act with Yash Toxic: టాక్సిక్ సినిమాలో అందరి క్యారెక్టర్స్ ఏమో కానీ నయనతార చేసిన పాత్రపై ఇండస్ట్రీలో ఒక రకమైన క్యూరియోసిటీ నెలకొంది. అసలు ‘టాక్సిక్’ చిత్రంలో ఈమె క్యారెక్టర్ ఏమిటి.. ? యష్తో ఆ పాత్రకున్న సంబంధం ఏమిటనేది మిలియన్ డాలర్స్ ప్రశ్నగా వేధిస్తోంది.ఇంతకీ ‘టాక్సిక్’ మూవీలో లేడీ సూపర్ స్టార్ ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్.
గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్షన్లో యష్ హీరోగా నటిస్తూ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘టాక్సిక్’. ఈ సినిమాపై ప్యాన్ ఇండియా ప్రేక్షకుల్లో భారీ బజ్ నెలకొంది. ఓపెనింగ్స్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉండే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇందులో యష్ తండ్రీకొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్ లాంటి కథానాయికలు యాక్ట్ చేస్తోన్న ఈ చిత్రంలో నయనతార పాత్రను మాత్రం మేకర్స్ చాలా సీక్రెట్గా మెయింటెన్ చేస్తున్నారు.
నయనతార పాత్రకు ఇంపార్టెంట్..
ఇప్పటివరకు వచ్చిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్లో కియారానే ఎక్కువగా కనపడింది. ఈమెతో ‘తబాహి’ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో అగ్గి రాజేసింది. కియారా, తార ఇద్దరూ యష్కు జోడీగా కనిపించడంతో నయన్ పాత్రపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా విడుదలైన మనసాగదే పాటలో యష్ పక్కన నిలబడి ఉన్న ఆమె.. చాలా క్యాజువల్గా అతని చేతిలోంచి సిగరెట్ తీసుకుని తాగుతున్న తీరు వీళ్లిద్ధరి రిలేషన్ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
అంతకు ముందు వచ్చిన టీజర్స్లోనూ నయనతార భారీ యాక్షన్ సీన్స్లో కనిపించడంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింతగా పెరిగింది. దీన్ని బట్టి మిగిలిన హీరోయిన్లతో పోలిస్తే.. నయన తార పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో తండ్రి పాత్రలో నటిస్తున్న యష్కు నయన్ జోడీగా నటిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది.
నయనతార రెమ్యునరేషన్..
టాక్సిక్ కోసం నయనతార ఏకంగా రూ. 12 కోట్లకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను టాక్సిక్ ఆగస్టు 26న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో నయనతార గంగ అనే పేరు తప్ప.. నయనతార గురించి ఇంకే మ్యాటర్ రివీల్ చేయలేదు మేకర్స్. ఇక విడుదలైన తర్వాత లేడీ సూపర్ స్టార్ పాత్ర ఏ మేరకు ప్రేక్షకులకు కిక్ అందిస్తుందో చూడాలి మరి.
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