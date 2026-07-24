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‘టాక్సిక్’లో నయనతార క్యారెక్టర్ ఇదేనా..! అందుకే ఈ బోల్డ్ మూవీ చేయడానికి ఒప్పుకుందా..!!

Nayanathara Charectoer in Toxic Movie: యశ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘టాక్సిక్’. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత యశ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన కంటెంట్ చూస్తుంటే.. ఇది పెద్దలకు మాత్రమే అనేలా ఉంది. అయితే టాక్సిక్ మూవీకి నయనతార ఎందుకు ఓకే చెప్పిందనే మ్యాటర్ ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:34 AM IST
‘టాక్సిక్’లో నయనతార క్యారెక్టర్ ఇదేనా..! అందుకే ఈ బోల్డ్ మూవీ చేయడానికి ఒప్పుకుందా..!!
Image Credit: Nayanthara (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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